Tormentas y tornados en Neuquén: qué nos dicen estos eventos y cómo contarlos sin caer en el alarmismo

Por Anahí Membribe

En los últimos días la provincia de Neuquén fue escenario de tormentas intensas que, además de dejar lluvias torrenciales y granizo, registraron la formación de columnas giratorias —reportadas como tornados o trombas terrestres— en zonas del norte provincial, cerca de Rincón de los Sauces y Barrancas. Las imágenes y los registros difundidos por vecinos y el Servicio Meteorológico Nacional muestran remolinos que llegaron a tocar tierra y fuertes ráfagas que provocaron daños materiales y anegamientos en rutas y barrios.

¿Qué significa hablar de “eventos extremos”? En climatología se llaman así a fenómenos meteorológicos poco frecuentes por su intensidad, duración o impacto: tormentas severas, precipitación extraordinaria en pocas horas, granizo de gran tamaño, o tornados. Estos episodios son parte de la variabilidad natural del clima, pero el análisis científico señala que el cambio climático puede alterar su frecuencia y magnitud en determinadas regiones: aguas más cálidas y patrones atmosféricos cambiantes potencian la energía disponible para tormentas severas y modulan las condiciones que favorecen la convección intensa. En Argentina, los boletines y monitoreos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten sobre la coincidencia de perturbaciones sucesivas que aumentan la probabilidad de episodios de tiempo severo.

Como geógrafa, mi mirada pone el foco en la intersección entre el fenómeno físico (cómo y por qué se forma la tormenta) y la dimensión humana: la forma en que urbanizaciones, infraestructura y prácticas productivas responden —o no— a esos impulsos de la naturaleza. En la Norpatagonia, con su diversidad de vientos, relieve y usos del suelo (zonas petroleras, fruticultura y áreas urbanas en valle), la combinación de intensas precipitaciones y suelos impermeables o mal drenados puede transformar una lluvia intensa en una inundación que afecta casas, caminos y cultivos.

¿Cómo comunicar estos hechos a la sociedad sin alarmar?

Información contextual y concreta : explicar qué ocurrió (qué, dónde, cuándo) y qué significa a corto plazo (daños, alertas vigentes), siempre citando fuentes oficiales y locales. Evitar generalizaciones como “esto lo causa el cambio climático” sin matices: mejor hablar de factores climáticos que pueden aumentar la probabilidad o intensidad de ciertos eventos.



: explicar qué ocurrió (qué, dónde, cuándo) y qué significa a corto plazo (daños, alertas vigentes), siempre citando fuentes oficiales y locales. Evitar generalizaciones como “esto lo causa el cambio climático” sin matices: mejor hablar de factores climáticos que pueden aumentar la probabilidad o intensidad de ciertos eventos. Enfoque en acciones y prevención : dar recomendaciones útiles (seguir las alertas oficiales, revisar desagües, asegurar chapas sueltas, no cruzar arroyos crecidos, priorizar información de Defensa Civil y SMN). La comunicación que empodera reduce la sensación de impotencia.



: dar recomendaciones útiles (seguir las alertas oficiales, revisar desagües, asegurar chapas sueltas, no cruzar arroyos crecidos, priorizar información de Defensa Civil y SMN). La comunicación que empodera reduce la sensación de impotencia. Balance entre seriedad y esperanza: informar sobre riesgos y daños reales, pero también sobre capacidades de respuesta local, ejemplos de adaptación (mejoras en drenaje, planes comunales de emergencia, sensibilización en escuelas) y pasos concretos para reducir vulnerabilidad.

Finalmente, invito a que la conversación pública sobre estos episodios incluya voz técnica accesible: mapas sencillos que muestren las áreas afectadas, explicaciones visuales sobre cómo se forma una tromba o por qué se anegan ciertas zonas, y recorridos informativos sobre medidas de preparación. En tiempos en que los fenómenos meteorológicos sorprenden a veces por su rapidez e intensidad, la mejor vacuna contra el miedo es la información clara y la preparación colectiva.

(*) Anahí Membribe, geógrafa, Universidad Nacional del Comahue.

Fuentes (selección): informes y difusión de imágenes del Servicio Meteorológico Nacional; cobertura periodística local sobre tornados y tormentas en Rincón de los Sauces, Barrancas y otras localidades del norte neuquino; reportes sobre anegamientos y daños recientes.