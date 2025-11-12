Llega un frente frío con «tormentas negras» a Neuquén y Río Negro: cuándo vuelven las lluvias y qué pasa con el viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas fuertes con ráfagas de viento para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, anticipando un desmejoramiento significativo del clima de cara al fin de semana. Te contamos acá todos los detalles.

Según el SMN, para este viernes se esperan precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en la región.

En los días previos, las temperaturas máximas oscilarán entre los 24°C y los 28°C, con mínimas que se mantendrán por encima de los 11°C.

La advertencia del SMN abarca específicamente las áreas del Alto Valle de ambas provincias, donde las tormentas, caracterizadas por su rápido desplazamiento, podrían generar inestabilidad. Este fenómeno traerá consigo un marcado descenso de la presión atmosférica, afectando la estabilidad climática justo antes del fin de semana.

Cómo afecta el ingreso del frente frío al resto del país: el anuncio del SMN

Esta situación climática en la Patagonia se enmarca en un sistema frontal más amplio que afecta a gran parte del centro y norte de Argentina, donde también se prevén lluvias y tormentas con riesgo de granizo y fuertes ráfagas.

En total, el organismo emitió alertas amarillas para 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con pronósticos de inestabilidad que se extenderán intermitentemente desde este miércoles hasta el viernes. El sistema se desplaza hacia el norte, impactando zonas con una masa de aire relativamente cálido.