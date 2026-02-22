Un problema real y un atajo desconocido

En siete meses, el único contacto entre el gobernador y el vicegobernador, el 18 de enero, en la premiación de la Regata del río Negro. Foto: Gentileza.

El oficialismo afrontará una semana desconocida. Weretilneck inaugurará el año legislativo, arrastrando una crisis interna atascada.

El jueves reunirá finalmente a los intendentes y abrirá el debate de las correcciones del régimen de coparticipación. No hay diseño, ni plazos para los cambios.

Al otro día, la Legislatura evaluará el acuerdo con YPF para la exportación de GNL y la reforma ministerial, pero el paso clave para el poder provincial conocido se aloja en el atajo que adoptará la relación institucional-política del gobernador con su vicegobernador Pedro Pesatti, quebrada desde julio del año pasado en ocasión de la definición de las candidaturas al Senado.

Nunca llegó -hasta ahora- el llamado “para hablar” que el mandatario lanzó a su vice en enero al coincidir en la premiación de la Regata del río.

Quienes hablan con ellos bien los describen. Pesatti continúa “decepcionado, amargado y enojado” con Weretilneck, con apelativos duros.

El gobernador se sumergió en reproches y enfados cuando el vice aisladamente habilitó el bloque de Cambia Río Negro, mojón del precandidato a la Gobernación, el diputado libertario Aníbal Tortoriello. Lo entiende como un mensaje hacia él y en favor de su rival político y vecinal.

Pesatti explica esa apertura en obligaciones “democráticas”, mientras repite argumentos y antecedentes.

Aun las firmas de su vice, Weretilneck no se resigna a un espacio legislativo ligado a Tortoriello y, por eso, la posibilidad de un bloqueo a su conformación, valiéndose de una inicial censura formal de la legisladora Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, en referencia a que Pesatti carece de esas facultades. Ella, seguramente, liderará el reclamo en el próximo encuentro de Labor Parlamentaria (antes de la sesión inaugural del domingo), previendo el respaldo oficialista, con sus aliados del ARI y la UCR.

Pesatti sabe de ese riesgo. Facundo López fue el emisario y le transmitió la oposición a la creación de la bancada de Tortoriello, con razones políticas y legales. El anfitrión defendió su decisión y se aferró a las “funciones” del vicegobernador otorgadas por la Constitución.

La otra teoría se asienta en que el pleno del cuerpo -con su síntesis en Labor- constituye la autoridad legislativa.

La charla entre Pesatti y López contuvo mensajes elocuentes. El vice se mostró proclive a retomar el diálogo, pero dejando la iniciativa en el gobernador. Falta eso, aunque tampoco queda claro para qué. El viedmense aguarda la movida del cipoleño, pero también esbozó al legislador sobre los peligros si los acontecimientos se desmadran.

En su entorno, más aficionados a los reproches y condenas, Pesatti se liberó. “Guarda, no va a ser cosa que me enloquezca”, advirtió.

En una versión distinta con otros interlocutores, el vice se aferra a la pertenencia, con recuerdos y ataduras. “El sábado (por ayer) se cumplen once años que lanzamos JSRN en Cipolletti”, memora.

El segundo recado que dejó López se vinculó casualmente con el partido, que en marzo deberá renovar sus autoridades. “¿Pedro, qué vas a hacer?”, lo consultó. Pesatti es el vicepresidente de JSRN, aunque, desde hace semanas, expresa públicos y duros cuestionamientos a la conducción de Weretilneck. No hubo respuesta. Ese futuro también estará marcado por la resolución legislativa de la crisis existente.

El vicegobernador espera, abroquelado en sus “funciones” y en defensa del bloque de Tortoriello, mientras que el gobernador evalúa si sostiene su resistencia y habilita una confrontación institucional con su segundo. O, por el contrario, pondera costos y desacelera.

No hay decisión tomada, pero es un problema real y presente para el oficialismo, que, cada vez más, empieza y termina en Weretilneck.