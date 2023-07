Una cosecha temprana

La formación del frente plural que se tejió con relativo silencio marcó una especie de cosecha temprana, antes de diciembre, para Comunidad, el partido que creó Rolando Figueroa con el que le arrebató el poder en la provincia al MPN.

La construcción básicamente es liberar a cada uno de los que participó del conglomerado de agrupaciones y partidos en función de su identificación primigenia. Leticia Esteves con Horacio Rodríguez Larreta; Nadia Márquez con Javier Milei y David Schleret con Patricia Bullrich.

Tras el primer tamiz quedaron los desencantados del PJ con la conducción de Oscar Parrilli y Darío Martínez a quienes se contuvo con el frente nuevo, en rigor el segundo conjunto político que apoya al ministro de Economía Sergio Massa en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO. El primero de la conducción oficial del PJ incluye como bono la boleta que tendrá el nombre del candidato a diputado nacional Pablo Todero que buscará cohesionar el sector Kirchnerista por derecha e izquierda: llevará también el nombre de Juan Grabois en la boleta larga.

La cosecha temprana se la puede ubicar en ese esquema. Se integra a dirigentes del MPN que, si bien no despotrican de su boleta corta con Sandro Badilla o Hugo Rauque, asumen que van a completarla con el precandidato presidencial. “En la apertura de brazos se han sumado muchos MPN. Hay varios dentro de todo el resto que querían trabajar para Sergio. Y liberados para diputados”, dijo un allegado a Figueroa quien aclaró que por la composición dirigencial del frente no se trabajaría para la lista “corta” oficial de Unión por la Patria.

Se asume que Neuquén va a ser una invitada estelar a la mesa donde se tomen decisiones en función de Vaca Muerta independientemente de quien invite (de uno u otro frente político) y es por ello que la construcción de la alternativa política no tiene descanso. También es cierto que para los observadores del escenario político neuquino el puesto de vanguardia estaba vacante luego de la implosión a la que asistió y asiste el MPN que conducen Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, era una oportunidad y nadie quería quedarse afuera de la cuotaparte en las PASO pero sin la franquicia neuquina de Unión por la Patria.

La oportunidad implicó también pasar el mal trago de Cutral Co. Se analizó que en dos meses instalar un candidato que catalizó a 4 de cada diez votantes no es desdeñable, en contra de los 6 que logró Ramón Rioseco. En abril no se tenía al candidato, se lo presentó cuando se anunciaron las elecciones. La jugada de permitir el desistimiento del MPN como sello en la disputa electoral tuvo un efecto polarizador.

Hubo algún prurito en el escenario localista con un modelo que se lo observó como “importado” de la ciudad de Neuquén con visitas cuasidesconocidas del conglomerado que apoyó a Figueroa en abril, aunque el formato resultó exitoso cruzando la calle J J Valle. En efecto, en Plaza Huincul, fue distinto, porque se le ganó al MPN cuyo intendente recibió un tibio, muy tibio, apoyo de la conducción del partido. Comunidad sacó en esta localidad más votos que el 16 de abril.

Tres meses después, se asestó al partido provincial una herida que sangra con la disgregación de dirigentes hacia las opciones nacionales. El diputado electo Claudio Domínguez copó un acto de Horacio Rodríguez Larreta. Gastón Sobisch se puso al hombro la campaña por Patricia Bullrich. Funcionarios de Mariano Gaido como Luciana De Giovanetti y Marco Zapata y el petrolero Ernesto Inal se mostraron con la franquicia oficial de Unión por la Patria.

En elecciones de medio término, salvo excepciones especiales, no le va bien al MPN porque lleva boleta corta -sin candidato a presidente- y la disputa es por la titularidad del Ejecutivo nacional. Los partidos provinciales que dejaron de construir la vanguardia con la billetera del Estado quedaron en la historia. Pero no hay nada predicho que la realidad no desmienta.