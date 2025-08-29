Autorizaron a una aerolínea a operar vuelos regulares entre Brasil y Bariloche

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía, autorizó a la aerolínea TAM Linhas Aéreas S.A., conocida como LATAM Airlines Brasil, a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas entre São Paulo-Guarulhos y Bariloche, y viceversa. Se estableció este viernes en el Boletín Oficial.

Vuelos regulares entre Brasil y Bariloche dentro de un acuerdo bilateral

En la disposición que lleva la firma de Hernán Adrián Gómez, se indicó que «la empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos».

En los considerandos se explicó que «la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países».

Durante las vacaciones de invierno, Bariloche incrementó su conectividad con servicios que unían la localidad con San Pablo, Porto Alegre y Belo Horizonte.

Travel Sale, con descuentos en vuelos

El Travel Sale ya se puso en marcha. Desde el lunes y hasta el domingo 31, las agencias y aerolíneas tienen promociones que van desde 2×1 y preventas exclusivas hasta descuentos del 50% en el segundo pasajero en vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Los beneficios alcanzan a destinos nacionales e internacionales: un 10% menos en viajes por Argentina con hasta 18 cuotas sin interés; 20% de descuento en paquetes al Caribe, con foco en Cancún y Punta Cana; y un 10% de rebaja para quienes miren más lejos, con ofertas a Miami, Sudamérica y Europa.

Los que quieran participar de esta feria online anual de oportunidades para planificar viajes deben registrarse en el sitio web de Travel Sale https://www.travelsale.com.ar/.

En la página se dan las opciones de búsqueda de paquetes, experiencias, vuelos, alojamientos, cruceros, traslados, seguros, autos.