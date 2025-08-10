Diego Piquín: “Río Negro tiene una excelente oportunidad para crecer en turismo”

El paso de una estrategia local a provincial no intimidó a Diego Piquín al asumir el desafío de ser el primer director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), el organismo mixto entre el sector público y el privado que se estrena con esta gestión, tras una decisión del Gobierno de ceder la política turística al empresariado.

“Río Negro tiene una excelente oportunidad para crecer en turismo”, afirmó entusiasmado Piquín en su primera semana de trabajo en la que conjuga las cuestiones administrativas, la diagramación de reglamentos, el diseño de equipos, con las primeras reuniones cara a cara con intendentes y referentes del turismo, que comenzaron en Dina Huapi y El Bolsón.

Piquín es licenciado en marketing. Por más de una década dirigió la estrategia promocional del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) con resultados exitosos y una muestra del resultado promocional se reflejó este invierno donde la ciudad andina se posicionó como el destino más visitado del país, en un contexto de merma general del movimiento turístico.

P: ¿Cuál fue la propuesta que presentó para dirigir la ATUR?

R: Hice una propuesta inicial en función de lo que uno puede intuir y plantear con criterio técnico y profesional. Hay un plan inicial de trabajo a corto plazo, hasta fin de año, para incluir a la marca Río Negro, sus regiones y la mayor cantidad de destinos en determinados momentos de promoción turística para empezar a ‘agregarle brillo’ a la marca. Y el mayor desafío es llegar a mediados de noviembre con una campaña de todo Río Negro con sus distintas propuestas y ofertas para el verano.

P: Es amplio el objetivo inicial…

R: Es muy ambicioso, pero son hitos promocionales que tenemos que aprovechar como la Feria Internacional de Turismo (FIT) a fines de septiembre y Bariloche a la Carta en octubre. Vale la pena hacerlo y correr ese desafío, de eso depende de que nuestras regiones y destinos estén en la vidriera.

P: Habló del corto plazo y ¿más adelante?

R: A mediano plazo quiero trabajar sobre el equipo técnico y profesional con distintas áreas para trabajar la marca, el diseño y la planificación marcaria, hacer planificación estratégica e incorporar inteligencia de datos.

P: Río Negro tiene un amplio abanico de destinos, ¿cómo se conjugan esas escalas?

R: Tenemos una gran diversidad de destinos dentro de la provincia, cada uno con sus características, hay consolidados, emergentes, en desarrollo, cada uno tiene su complejidad y vamos a empezar a trabajar en ver cómo atendemos las necesidades puntuales de nuestros destinos, que es un poco lo que empecé a hacer con Dina Huapi y El Bolsón, tomar contacto en forma directa con los actores, los planes de trabajo que tienen, también a nivel provincial hay planes ya elaborados que hay que mirarlos y poner todo en una usina de ideas para barajar y dar de vuelta.

P: ¿Qué se analiza en los destinos emergentes o en desarrollo?

R: Hay que empezar por sentarse con el sector público y privado de cada lugar, conocer el perfil de turista que tienen y el que quieren, ver a qué nicho apuntar para generar el desarrollo económico que da el turismo. Cada destino puede trabajar en posicionarse distintos. Bariloche siendo el tanque que es puede traccionar para Dina Huapi y El Bolsón, se puede trabajar en conjunto pero también cada uno mantener su identidad.

P: ¿Hay que potenciar nuevos productos o destinos turísticos?

R: No tengo el diagnóstico certero aún, pero sin tenerlo podemos trabajar en desarrollar nuevos productos, reforzar aquellos que atienden nichos o situaciones determinadas de los lugares.

P: ¿Toda ciudad puede ser un destino turístico?

R: Para ser una ciudad turística hay que cumplir determinadas condiciones y requisitos que pueden ser la conectividad (aérea, terrestre), cercanía, atributos, pensar que todos pueden ser turísticos es un poco un error. El turismo es una industria muy relevante, súper productiva y alguna ciudad puede tener mayor usufructo.

P: En el tema de infraestructura, la ATUR tendrá recursos.

R: Sí, queda bajo responsabilidad de la ATUR el fondo de infraestructura y hay que trabajarlo con el directorio para ver cómo se va a distribuir el presupuesto y entender las necesidades de cada destino y cómo colaboramos para resolverlo. Algunos necesitarán más infraestructura, otros más la promoción.

P: ¿Cómo confluye hoy la promoción con los nuevos canales de difusión?

R: Nada se vende solo, hay que empujarlo y venderlo. Desde hace diez años se democratizó la publicidad en redes, crecieron los influencer y hacen que todas las marcas tengan un poder de fuego. Hoy podés segmentar, geolocalizar, hoy competís con las grandes marcas y es fantástico.

P: Pero también tiene sus contras, un comentario de un influencer puede hundir un destino…

R: Hoy el usuario tiene tanto poder que un comentario pega en los tobillos y a veces es un poco injusto, depende del humor del usuario, pero el prestador tiene que buscar la excelencia en todo porque el usuario es cada vez más exigente.

P: ¿Cuál es la importancia del turismo para Río Negro?

R: Es un motor económico potensísimo, es la industria del futuro porque en el medio que esto siga cambiando tan aceleradamente va a haber más personas con más tiempo disponible para viajar. El turismo mueve mucho dinero en el mundo, si bien hoy la coyuntura es más compleja para el turismo emisor, son variables que van cambiando. Río Negro tiene una excelente oportunidad para crecer, tenemos con qué, tenemos productos de interés para trabajar todo el año, tenemos productos vinculados a cada atributo y belleza natural, tenemos actividad productiva que va de la mano y una oportunidad de brillar con el cambio de la matriz productiva porque nos pone en un lugar de visibilización a nivel nacional e internacional.

P: Con este impulso en materia energética se debe mirar más a la costa.

R: Toda la costa rionegrina tiene un potencial tremendo con esta mirada del puerto exportador y el cambio de matriz. Vamos a apuntar ahí, vamos a ir la semana que viene a ver cómo estamos y qué podemos hacer para mejorar y acompañar el nuevo rumbo desde lo turístico también.