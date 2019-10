OPS también le alquiló a Cinco Saltos e intentó un trato con la Provincia

OPS, la empresa de servicios que está en quiebra desde diciembre del año pasado, no sólo logró alquilarle equipos viales a la municipalidad de Bariloche, también cerró al menos un trato similar, aunque por menores montos, con la intendencia de Cinco Saltos y hasta llegó a cotizarle el servicio de rental de camionetas al ministerio de Gobierno de Río Negro.



Los datos surgen del expediente de la quiebra, que se tramita en la Justicia Nacional de la ciudad de Buenos Aires, adonde tiene domicilio fiscal la empresa a pesar de que su sede real está en Cipolletti y sus oficinas, en Neuquén.



OPS hacía esencialmente movimiento de suelos para la industria del petróleo. Durante los dos gobiernos kirchneristas incrementó su nivel de trabajo y de facturación de manera exponencial. Pero en el ámbito energético siempre se dijo que sus trabajos eran acordes con la calidad requerida.



La preparación del suelo para una locación petrolera en las irregularidades de la meseta patagónica no es menor en la planificación de un éxito final, que es extraer hidrocarburos. Sobre la plataforma que se crea crece la “locación”, que además de una torre de perforación incluye trailers y equipos hidráulicos de fractura. En el caso de los recursos no convencionales, esa suma de maquinaria requiere de mucho más espacio nivelado.



El acuerdo con Bariloche es de finales del año pasado, poco después de que se decretara la quiebra de la compañía, que tiene como principal accionista a Mario Cifuentes, acusado por diputados macristas por lavado de dinero. En la causa donde se investiga al falso abogado Marcelo Dalessio, Cifuentes denunció un intento de extorsión.



La desprolijidad en el municipio de Bariloche fue tal que el intendente Gustavo Gennuso convalidó en febrero un primer pago a OPS por el alquiler de retroexcavadoras, motoniveladoras y excavadoras (ocho en total) sin haber autorizado la contratación directa. En marzo debió dictar una nueva resolución que anuló la anterior, aprobó la operación y liberó el cheque.



Cuando la síndico designada en la quiebra, Ana María Chiappori, llegó a Bariloche para constatar qué propiedades de OPS estaban en la ciudad, halló que no eran ocho sino 19 los equipos de la empresa en poder del municipio. Eso fue en agosto pasado. La empresa le facturó, ya bajo la intervención judicial, más de 21 millones de pesos por esta operación (en el período marzo-julio), pero el intendente lo negó. Dijo que eran “cuatro o cinco millones” lo que le correspondía pagar a Bariloche.



Para tratar con la empresa en quiebra la intendencia contrató entonces, también sin concurso ni licitación, a un abogado de Cipolletti, Darío Tropeano, aunque la causa se tramite en Buenos Aires.



El 4 de octubre pasado Gennuso dictó otra resolución mediante la que incorpora los otros 11 equipos, seis de ellos “libres de gasto de alquiler”.

El martes pasado, Tropeano dijo que la deuda es efectivamente de 21.257.280 pesos más lo que cueste el alquiler correspondiente a agosto y septiembre. Y defendió la contratación directa de OPS con argumentos relacionados con la calidad de los equipos y la oportunidad del precio.

Hoy se sabe, gracias al expediente judicial, que las negociaciones entre la intendencia de Bariloche y OPS arrancaron en agosto de 2018.



“Se aprobó entregar los dos equipos menores ‘sin costo’ y compensarlo con la tarifa plena de los equipos viales”, se lee en una comunicación de la jefa de Asuntos Societarios de OPS a la síndico Chiappori.



Pero además en el expediente aparece una factura de OPS a nombre de la municipalidad de Cinco Saltos por 217.800 pesos emitida el 14 de febrero de este año, por el alquiler de una motoniveladora por 15 días. Un poco después, en mayo de 2019, el responsable de Operaciones de OPS, Jonatan Martínez (que es el que aparece en la negociación con Bariloche), le respondió un pedido de cotización del ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro para el alquiler de una camioneta sin chofer.

Una Toyota Hilux doble cabina, como una de las dos que están en Bariloche, fue cotizada a 35.000 pesos por mes.

No hay constancias de que este negocio hubiera prosperado.

Alvarado avisa que revisará la deuda con proveedores

Liliana Alvarado, que viene de obtener una ajustada victoria electoral en Cinco Saltos, se mostró preocupada frente al escenario que podría recibir cuando asuma el mando del Ejecutivo. “Si estas cosas que salieron a la luz son como dicen, no sé cómo me va a impactar esto cuando asuma, son cosas para las que no voy a tener defensa”, se adelantó y agregó que también le genera inquietud el ingreso a planta permanente, “a dos meses del cambio de gestión”, apuntó.



Pese a tener un representante en el Tribunal de Cuentas, Alvarado reconoció no tener informes o detalles que den cuenta de las contrataciones que realizó la comuna ni tampoco si se llevó adelante una licitación. “Uno de los primeros temas a resolver es revisar los proveedores, porque sabemos que hay una deuda abultada, eso es algo que nos informaron desde el Tribunal de Cuentas”, consignó.



En ese sentido, la dirigente del Frente Grande recordó que cuando gobernó la ciudad en el período 2011-2015, se llevaba adelante con licitaciones. “Es lo que corresponde”, acotó Alvarado. Reconoció que la información que poseen “es muy escasa y muy sesgada”.