“Orgullosos de los vinos que produce Río Negro”

De cara a esta nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia, Marcelo Miras, director del área de Vitivinicultura de la provincia, brindó su visión sobre la situación de la actividad en Río Negro. Dijo que la provincia se destaca a nivel nacional por tener la capacidad de producir uvas y vinos desde la costa atlántica a la cordillera; y que por las características propias de la región, los varietales sobresalen por la calidad y el trabajo familiar en el desarrollo de los emprendimiento vitivinícolas.

Marcelo Miras, director del área de Vitivinicultura de Río Negro.

¿Cuál es el panorama actual de la actividad vitivinícola en Río Negro?

R: El panorama actual no escapa a la situación de la vitivinicultura a nivel nacional, donde hubo una fuerte caída del consumo de vino pasando de 90 a 20 litros per cápita, además de los altos costos de producción que lleva a la falta de competitividad de nuestros vinos. No obstante, esta situación se ve moderada por diferentes factores: estar ubicados en Patagonia, con una vitivinicultura naturalmente orgánica, producciones de calidad y con bodegas del tipo familiar, permiten seguir adelante en la elaboración de grandes vinos y espumantes.

Hubo una baja importante en la cantidad de bodegas en actividad. Como contrapartida ¿se mejoró la calidad de los vinos que se producen?

R: Los vinos producidos en Río Negro han mejorado notablemente su calidad a partir de principios de los 90, con la incorporación de tecnología y conocimiento. Actualmente debemos sentirnos orgullosos de los vinos y espumantes producidos en nuestra provincia, dada la demostración de calidad de los mismos, ratificada en concursos nacionales e internacionales, la prensa especializada y fundamentalmente por los consumidores de nuestra región, Argentina y los países extranjeros donde llegan nuestros vinos.

En la época de mayor auge en Río Negro había más de 18 mil hectáreas con vides, hoy la superficie supera las dos mil hectáreas. ¿Con la baja hubo una mejora en los varietales implantados?

R: Si bien han disminuido las hectáreas implantadas, es de destacar, por un lado la conservación de viejos viñedos (casi centenarios) por parte algunos productores y bodegueros, con variedades nobles como Pinot Noir, Semillon, Riesling, Merlot, Cabernet Sauvignon, entre otras. Como así también la recuperación de algunos de estos viejos viñedos, actualmente en producción; y por otro lado, las nuevas plantaciones con variedades tradicionales con distintas selecciones clonales como el caso de Pinot Noir, Malbec, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Cabernet Franc, entre otras. Todos estos viñedos adecuados a las nuevas tecnologías de producción.



¿Cuál es la principal demanda de las bodegas y viñateros de la provincia?

R: Se mueven en dos ejes. Uno, en el productivo con el financiamiento para la mejora permanente de los viñedos y las bodegas con la incorporación de maquinarias y tecnología. Y el otro, en la asistencia en la comercialización de los distintos productos obtenidos en nuestra provincia, con la creación de la Agencia de Comercio Interior y Exterior del gobierno de Río Negro, debido a la visualización por parte de la gobernadora de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

¿La vitivinicultura regional ya llegó a su techo?

R: Desde el comienzo de este nuevo siglo ha incorporado nuevos actores en esta actividad en distintas provincias patagónicas como es el caso de Neuquén, La Pampa y Chubut, asimismo en Río Negro, suma una nueva zona como El Bolsón, siendo así, la primera provincia en Argentina en tener viñedos desde el mar a la cordillera, con diversidad de regiones y micro regiones produciendo uvas y vinos. Por las características de clima, diversidad de suelos, disponibilidad de agua tanto en calidad como en cantidad, Río Negro tiene un futuro promisorio para la actividad vitivinícola, sumándose a otras actividades agroindustriales.