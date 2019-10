Otoño y un pedido de justicia que sigue latente

A 13 años sin Otoño Uriarte, familiares y amigas de la joven siguen reclamando justicia. El femicidio de la joven dejó una herida abierta que aún no logra sanarse. No hay culpables tras las rejas, no hay condena y tampoco consuelo para aquellos que todavía hoy la lloran. A lo largo de los años, sus allegados se las ingeniaron para mantener viva su memoria a través del arte y los gritos en las calles. Esta tarde se unirán a la marcha por Cielo López y el sábado reclamarán en las calles de Fernández Oro.

Las actividades para recordar a la joven orense comenzaron esta mañana en Cipolletti. Un grupo de amigas estuvo presente en la rotonda del acceso que une esta ciudad con Neuquén. Realizaron una volanteada para convocar a las personas a las actividades que continuarán el sábado, a partir de las 16 en la ciudad vecina.

Malena, una amiga de Otoño, recordó a la joven con cariño y anunció que también marcharán hoy por la tarde en Neuquén, para reclamar por el femicidio de Cielo, la joven de Plottier asesinada brutalmente en septiembre de este año.

A lo largo de estos años, artistas de la zona dejaron plasmado el pedido de justicia en los espacios que alguna vez caminó Otoño. En cada marcha se dejó en claro que siguen libres aquellos que le arrebataron la vida.

El hecho y la trama judicial

“Cada vez que se acerca esta fecha nos corre un hielo por las venas. Es muy doloroso, todavía seguimos pidiendo justicia”, remarcó Silio Méndez, tío de la joven. Asimismo expresó el dolor que siente la familia por no poder cerrar la causa judicial.

Otoño tenía 16 años cuando desapareció el 23 de octubre de 2006 y su cadáver apareció el 24 de abril de 2007 semisumergido en una usina del paraje El Treinta. Entre otras hipótesis, hubo sospechas de complicidad policial y de secuestro para trata de personas. Hasta el momento se desconoce quién la vio por última vez con vida.

En el 2014 la Jueza Sonia Martín dictó el sobreseimiento de los seis imputados porque se vencieron los plazos legales. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro falló a favor de un recurso de casación y evitó que la causa por el crimen de Otoño se archivara.

El exfiscal José Rodríguez Chazarreta presentó la medida apelando los sobreseimientos de Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri, Federico Axel Saavedra, Juan Marcelo Calfiqueo, Germán Ángel Antilaf y Maximiliano Manuel Lagos . Así, el Superior le devolvió a la fiscalía la posibilidad de reabrir el expediente. Los seis implicados están acusados por encubrimiento agravado.

Actualmente, el cuerpo de Otoño permanece en un depósito judicial de Buenos Aires. Su padre, hermana, familiares y amigas esperan que se haga justicia. Mientras tanto, una angustia se apodera de ellos cada vez que se cumple un nuevo aniversario de su muerte.

“Hoy hablé con la hermana de Otoño para contarle sobre las actividades. Está muy triste al igual que su padre. Roberto vive actualmente en El Bolsón y está muy mal de salud. Nos corre un hielo por las venas cada vez que se acerca esta fecha. Nosotros pedimos justicia y que los gobiernos nos ayuden a esclarecer qué fue lo que pasó”.