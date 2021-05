Otra jornada de vacunación sin turno en Roca: ¿Por qué lo organizan así?

Desde el Hospital Francisco López Lima, convocaron a una nueva jornada especial de vacunación a demanda y volvió a surgir la queja por la forma organizativa. La ebullición tras imaginar las filas en la intemperie no tardó en sentirse.

"Esto se descontroló. ¿No hay uno al que se le prendan las luces y organice bien esto?”, fueron algunas de las reacciones de los vecinos al enterarse de la cuarta jornada de vacunación sin turno, luego de una semana cargada de tensiones por el reempadronamiento de adultos con factores de riesgo.

Esta vez, está destinada solo a las personas que deben recibir el segundo componente de Sinopharm. Son alrededor de 1.000 los roquenses que podrán completar este hoy el esquema con la variante china. Nuevamente, la convocatoria es por orden de llegada y se suma que durante la tarde, simultáneamente, continuará el reempadronamiento de personas entre 18 a 59 con factores de riesgo, que va a cumplir su quinto día de reinscripciones.

“Vamos a tener todo dispuesto para vacunar. Va a ser fluido”, adelantó el coordinador de vacunación Nelson Gutierrez. Dijo que se trata en mayor medida de personas menores de 70 años que no suelen tener limitaciones de movilidad.

Consultado por RIO NEGRO, Gutierrez explicó que realizan este tipo de convocatorias a demanda necesariamente cuando van terminando con los subgrupos, es decir, cuando se trata de completar la vacunación de personas que quedaron sin turnos programados.

“De Sinopharm ya hicimos prácticamente todas y nos quedan las últimas (segundas) dosis que son alrededor de 1000. Son de personas sueltas, mayores de 60, personal estratégico, muy difíciles de captar. Entonces lo que hacemos es una jornada final para captarlos. Con respecto a las otras segundas dosis de Astrazeneca y Sputnik todavía no las tenemos por lo que hay que esperar a que lleguen”, aseguró.

Si bien cuentan con los padrones de vacunados en el sistema SISA, comentó que esos listados de turnos que se planifican a diario, muchas veces quedan incompletos porque las personas no concurren, no se enteran y van quedando pendientes. Además, dijo que al rastrerlos por el SISA, allí no se detalla a qué grupo objetivo pertenece esa persona que falta y en algunos casos, ni siquiera el número de contacto; por esa razón es “difícil captarlos”.

“Por eso lo que hacemos es apelar a la comunidad que mire su carnet, si se hizo Sinopharm hasta el 26 de abril, que se acerque a la colonia penal y lo vacunamos”, afirmó Gutierrez.

“Las jornadas especiales van a continuar en la medida que sea necesario. Nuestro trabajo es programado, pero las jornadas a demanda tienen que seguir porque no queda otra alternativa” Nelson Gutierrez, coordinador vacunación en Roca

“Nosotros tratamos de buscarle la mejor forma a todo. Son la menor cantidad de dosis las que estamos llamando ahora, porque todo el resto que estaba organizado (4.500), ya las llamamos con turno. Lo que va quedando de segundas dosis, no queda otra que hacerlo de esta manera. (...) No olvidemos que esta era una vacunación muy particular. Es una pandemia”, refrescó el referente.

Las causas

Sobre las quejas por el esquema organizativo local, durante el reempadronamiento de personas con factores de riesgo, se mezclan varios aspectos. Por un lado, las falencias propias de la inscripción central -a través de la web- que originaron problemas y sobrecarga en los hospitales; y por el otro lado el recurso humano “finito” con el que se cuenta para garantizar la vacunación masiva.

Otra arista es el “comportamiento de la población” que también influye, según surgió de la entrevista con el encargado de vacunación de Roca.

En Roca, el equipo de vacunación covid-19 está compuesto por 45 personas para toda la ciudad. Hay gente en atención directa y otras trabajando en oficinas, cargando datos.

“Son 45 personas que aparte tienen su trabajo original. No es que tenemos gente solo dedicada a covid”, aclaró el propio coordinador de vacunación; quien a la vez cumple la función de supervisor de Enfermería y tiene a su cargo (junto a otras dos personas) a los 250 enfermeros del hospital.

“Nuestro trabajo no es tan simple”, agregó. Desdoblar espacios, poner más lugares para vacunar, “no podemos porque tenemos un recurso muy finito y en un momento complejo”, respondió Gutierrez ante la consulta de RIO NEGRO.

Datos 1600 es la capacidad de personas que se puede vacunar por día en el vacunatorio central de Roca, en la colonia penal. 45 personas trabajan en Roca para la vacunación covid. En su mayoría son trabajadores de salud que tienen otras funciones.

Malos tratos

Sobre la actitud de las personas, comentó que se generaron muchas tensiones, sobre todo con los adultos con factores de riesgo en las cuales los propios trabajadores de la salud temieron por su seguridad. Hubo enojo con los trabajadores, insultos y maltratos para exigir la vacuna, según contó el referente. "Muchos nos han dicho que les estamos robando la vacuna, esta es la actitud de algunas personas, no de todos”, agregó Gutierrez.

“Cuando empezamos a llamar a las personas con factores de riesgo, entre el 30 y el 40% de las personas que se habían inscripto no podían constatar que tenían factores de riesgo; pero sí pudieron inscribirse en la página”, explicó. Por eso tuvieron que reempadronar. “Claro que se podría hacer de otra forma más sencilla, pero no funcionó”, comentó.

“Es necesario vacunar a la gente y hacerlo rápido. Estamos sobre la segunda ola, no es simple” Nelson Gutierrez, coordinador de vacunación covid en Roca

Otra realidad en Provincia

RIO NEGRO consultó a Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud sobre la vacunación a adultos con factores de riesgo y sobre las dificultades que presentó el sistema web.

“Con respecto a adultos de 18 a 59 años, la vacunación se está empezando a hacer por grupos según los factores de riesgo. En algunos lugares empezaron con los que tienen obesidad, en otros lugares con los que tienen problemas respiratorios o personas con discapacidad, en otros con los trasplantados”, explicó. Dijo que en las localidades más pequeñas, si los vecinos no pudieron inscribirse los anotan, pero no habló sobre Roca.

“Hubo personas que no se pudieron anotar, entonces pusimos a disposición nuestro propio personal para poder anotarlos y con eso seguir llamándolos. Eso fue lo que pasó”, comentó la funcionaria.

Sobre el sistema informático, desde el ministerio aseguraron que no es Salud la que maneja las inscripciones en la web sino la Agencia Innova RN. Tampoco dijeron si hubo reempadronamientos para este subgrupo en otras localidades.