¿Otra vez lo mismo?

San Luis

Estamos llegando, a situaciones sumamente, delicadas y tremendamente peligrosas. Cada acción y momento que pasa, más demuestra que quienes estuvieron a cargo del gobierno, estaban destruyendo al país. También mostraban, que la ciudadanía no les interesaba para nada. Aparentemente, estuvieron buscando la degradación de todo lo que era productivo.

Destruyeron la industria cárnica, láctea, la industria metalúrgica y todo aquello que producía riqueza. Estuvimos conducidos, por una caterva de ignorantes. Y los ejemplos, ellos mismos los pusieron en exposición.

Argentina siempre ha sido un país agrícola ganadero. Se ha intentado industrializar, pero “manos negras”, la han ido destruyendo, castigándola permanentemente con impuestos. Así se ha transformado en no competitiva, con otros países, que están desesperados por darles trabajo a sus conciudadanos. Se comenzó con el dadivismo, subvenciones y todo lo que ha significado, un “globo” Se ha continuado en esa senda, apoyados por devaluaciones y así la moneda ha perdido, más de 12 ceros en corto período de tiempo.



Desde la cabeza del Estado, decían “me he vuelto experta en agricultura y ganadería”, “En 90 días produciremos 100 mil toneladas de carne engordando terneros de tambo” No tenía idea de lo que habla, y aparentemente sus asesores o no sabían, o no lo podían decir. Esto ¿pasó sin pena ni gloria? No tuvieron idea del daño, que le produjeron al país. La confianza, no se consigue de un día para el otro, hay que conquistarlo con ejemplos. Su destrucción, solamente necesita un gesto. ¿No sería para incluir este tremendo perjuicio, como un Acto de Lesa Humanidad?

Millones de jubilados están, allá abajo, en la miseria, pero usan los fondos privados, para actividades estatales. Son Traidores a la Patria y nada decimos. ¿Queremos lo mismo, otra vez?



Juan R Müller

DNI 6.086.742