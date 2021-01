Otro pedido de jury contra el juez en rebeldía que abandona las audiencias

El fiscal general José Gerez pidió que se abra el proceso de Jurado de Enjuiciamiento contra el juez de Garantías de Neuquén, Diego Piedrabuena, por "mal desempeño por inconducta". En su presentación afirmó: "no podría un juez que evade con su comportamiento obstruccionista el cumplimiento del orden público y la ley seguir en el cargo, ya que no estaría en condiciones de exigirle a la sociedad lo que él mismo no cumple".

Piedrabuena fue declarado en rebeldía en una causa en la que está imputado por los incidentes que protagonizó en un hipermercado de Neuquén, el 12 de diciembre pasado. Se negó a presentarse a una audiencia y se fue de otra, disconforme con las resoluciones que adoptó la jueza que dirige el proceso.

El presidente subrogante del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya, pidió que se investigue si hay motivos para iniciarle un Jurado de Enjuiciamiento por tres hechos protagonizados por Piedrabuena (incluidos dos por violencia de género hacia colegas), entre ellos el del hipermercado y su comportamiento posterior en las audiencias.

La denuncia de Gerez es más concreta y se enfoca en este último punto. Le imputó al magistrado desconocimiento del derecho; haber violado el secreto de la deliberación de los jueces; y realizar "un cuestionamiento público e innecesario de la institución policial que es auxiliar de la justicia a la que pertenece, intentado socavar infundadamente la credibilidad esta fuerza".

También afirmó Gerez que "con su conducta el magistrado quebró su juramento al poner en crisis la legitimidad de su autoridad social, violando los principios de corrección e integridad que deben guiar su conducta".

La rebeldía

Sobre la declaración de rebeldía, indicó que "tratándose de un funcionario judicial, implica una situación muy grave, pues la sujeción a las reglas del proceso aplica a todos los ciudadanos por igual. Sin perjuicio de ello, al ser el imputado juez tiene que dar el ejemplo".

"La sociedad exige a la judicatura un comportamiento de excelencia lo que implica que debe preservar la dignidad de todo comentario e información que comparta en una red social, debe actuar promoviendo la confianza pública, la independencia, la integridad e imparcialidad de la judicatura, evitando conducta impropia o apariencia de conducta impropia", añadió el fiscal general.

Y a continuación se realizó una serie de preguntas retóricas.

"¿Cómo podría ahora un juez como Piedrabuena, luego de la grave conducta asumida, exigirle a la sociedad el cumplimiento de las leyes que él mismo no cumple? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena someter a un imputado a proceso si él mismo se ha sustraído? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena declarar la rebeldía de un imputado cuando él mismo se encuentra rebelde? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena rechazar o aceptar una formulación de cargos cuando él en su propio caso la impide? ¿Cómo podría el Dr. Piedrabuena valorar imparcialmente las declaraciones de los policías con el prejuicio impuesto públicamente? ¿Cómo podrían los colegas del Dr. Piedrabuena deliberar libremente habiendo él violado el secreto de las deliberaciones?"

"La única respuesta que se impone a estos interrogantes es: de ninguna manera podría. Y esta respuesta conlleva necesariamente a la pérdida de la idoneidad para el ejercicio del cargo en el cual actualmente se desempeña y que el juró desempeñar fielmente".