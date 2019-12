Pablo Vergara: “Los dirigentes sabían que me podía ir”

En medio de los festejos por las fiestas, Pablo Vergara hizo oficial su partida de Cipolletti, una noticia sorpresiva para los hinchas pero no así para la dirigencia del club.

El volante, capitán del plantel en el actual Federal A, seguirá su carrera en Unión San Felipe de la segunda división de Chile.

“Se dio todo muy rápido, de un día para otro. Mi representante me avisó de la propuesta. No tenía tiempo para pensarlo, el 8 de enero ya empieza el campeonato allá”, comentó el mediocampista para Río Negro.

“No podía presentarme el 3 en la pretemporada y decir que me iba, si no se daba en estos días no me hubiera ido. Es mejor así para que el club pueda buscar un reemplazante”, agregó al respecto.

Para los encargados del fútbol de la institución, la salida de Vergara no fue inesperada ya que su contrato contemplaba una situación así.

“El año pasado me habían buscado pero no se dio por un tema contractual. Cuando renové en Cipo se incluyó en la cláusula. Los dirigentes ya sabían que si llegaba una oferta así la iba a considerar”, afirmó el neuquino que tiene la doble nacionalidad y ya jugó en el país trasandino en Unión La Calera entre 2013 y 2014.

Acerca de la actualidad del Albinegro, Vergara fue optimista sobre lo que le depara al equipo en el FederalA.

“Cipo está bien, es un torneo muy parejo, con uno o dos partidos que gane se mete en la zona de clasificación. Estuvimos todo el torneo adentro, se nos escapó en el cierre”, analizó.

Además, reveló que no descarta tener una segunda etapa en el club más adelante.

“Me gustaría volver, Cipo es un grande de la categoría y se que las puertas están abiertas. Ojalá me toque hacerlo con el equipo en el Nacional B”, expresó el futbolista. Será una baja sensible para Gustavo Coronel que ya le busca reemplazante.