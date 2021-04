Pampita dio detalles del reality que podría protagonizar

Carolina "Pampita" Ardohain dio detalles del reality que podría protagonizar. Es que a la modelo, desde la plataforma Paramount+, le habrían ofrecido un programa junto a su familia que trataría sobre la llegada del bebé que está esperando junto a su pareja Roberto García Moritán.

“Por ahora es solo un rumor. Sí está la propuesta, que es lindísima, pero no está concretado ni firmado. No es verdad que aparezca el padre de mis hijos (Benjamín Vicuña), ni que ellos tengan que actuar en el reality, ni mucho menos”, explicó Pampita.

En ese sentido explicó que el reality sería enfocado en el embarazo. "Esa es la idea, no es que vendrían a vivir a mi casa ni mucho menos", explicó.

"Se hablan cosas y no tienen ni idea. La verdad, no deberían hablar nada porque no está concretado todavía. Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira: no hay guiones, yo a mis hijos los protejo muchísimo y no me gustaría exponerlos, y no me gustaría dormir con cámaras dentro de casa tampoco”, añadió Pampita.

“Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica, y después que estaría contenida por una plataforma súper buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando. Pero sería también sobre una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico”, concluyó Pampita.