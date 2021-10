Pampita lloró al completar la peregrinación a Luján

Pampita, junto a un grupo de amigas, llegó caminado la Basílica de Luján y no pudo contener las lágrimas. Después de casi nueve horas caminando, ni el cansancio físico pudo opacar la alegría del logro. “¿Entendés que llegamos? No lo podemos creer”, compartió en Instagram Barby Franco, compañera de la modelo en la caminata.

Tiempo atrás, Pampita había expresado que este evento era de gran importancia para ella porque tenía una promesa que cumplir.

La caminata arrancó ayer bien temprano y cuando todo parecía transcurrir normalmente el clima les jugó un mal momento: una lluvia torrencial obligó a las amigas a improvisar unos pilotos. Sin embargo la felicidad nunca las abandonó. Frenaron en paradas técnicas para alimentarse y se sacaron fotos con fans que iban apareciendo.

Ya en la puerta de la Basílica de Luján- con los ojos llenos de lágrimas- Pampita compartió una oración.

“Recemos juntos… Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un adiós se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Oh señora mía, Oh Madre mía… ¡Yo me ofrezco toda a ti! Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida”, expresó.

Desde sus historias de Instagram también publicó algunas fotos de la jornada. “Cómo lloramos”, agregó la modelo como resumen de la promesa cumplida.