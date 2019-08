Para Acipan las medidas de Macri ayudan pero no son suficientes

Desde la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) observaron con buenos ojos las medidas que anunció el gobierno nacional después de las elecciones para disminuir el impacto de la suba del dólar. Sin embargo resaltaron que se requieren otras acciones complementarias y criticaron el congelamiento del precio de la nafta por su impacto negativo en la provincia.



“Son medidas que son en general positivas para el desarrollo del nivel de actividad y sobre todo para facilitar al sector pyme de la economía y al consumo. Apuntan a palear la inflación en la canasta básica”, observó Edgardo Phillipp, vicepresidente de Acipan.



Entre las medidas destacó la moratoria de 10 años para el sector pyme para que pueda ponerse al día con sus compromisos. “Es algo que la Cámara Argentina de Comercio viene pidiendo hace bastante tiempo ya que descomprime “una situación de la cadena de pago bastante complicada que sumada a las tasas de interés, generaban situaciones muy complejas en el sector”.



Sobre las ventas para hoy la cámara opinó que al haber precios abiertos por los proveedores, el comerciante local no puede fijar precio.

Ponderó la quita del IVA en diez productos alimenticios “siempre que no implique una traslación independiente de parte de algunos sectores de la comercialización” pero se mostró cauto sobre su forma de implementación al observar que “es compleja”.



Vio favorable entre otras la suba del mínimo no imponible. “ No me preocupas si son electoralistas sino lo que pueda generar en la actividad economía real. En general son positivas y creo que pueden ayudar a superar la devaluación”, opinó.



Mencionó que a este paquete de medidas hay que sumarle otras “complementarias” como incorporar planes de pagos para las empresas concursadas que les permita recuperar la actividad desde el punto de vista fiscal.



Para el miembro de Acipan otra medida es habilitar líneas de financiamiento especiales “para poder generar capital de trabajo en aquellos sectores que no tienen espalda”.



En cuanto al congelamiento del precio del barril aseguró que “habría que buscar soluciones consensuadas e intermedias. Hay que buscar una medida que no afecte a las inversiones y que permita mantener el precio de los combustibles como para no agregar la nafta a todo el proceso inflacionario”.



Sobre la proyección de las ventas para el Día del Niño señaló que “al haber precios abiertos por los proveedores al comerciante local le resulta complicado fijar precio y vender. Por eso se ha cortado un poco la cadena en estos dos o tres días”.