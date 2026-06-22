Cipolletti: finalizan obras de Edersa y retoman trabajos en la rotonda de San Luis y Santa Cruz

Las tareas faltantes están en el sector norte de la rotonda. Foto Municipalidad de Cipolletti.

La Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti informó que finalizaron los trabajos de corrimiento de columnas de energía realizados por Edersa, un paso necesario para continuar con la ejecución de la rotonda ubicada en calles San Luis y Santa Cruz.

Según indicaron desde el Municipio, a partir de esta semana se retomarán las tareas en el sector cerca de la Ruta 151, con un plazo estimado de 45 días corridos para completar los trabajos pendientes.

De cumplirse con este período, la obra estaría finalizada e inaugurada hacia fines de agosto.

Quidel es la empresa a cargo de los trabajos. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Las tareas que restan se concentran en el sector norte de la rotonda, el área que quedó liberada luego del retiro de una columna.

Entre los trabajos previstos se encuentran el movimiento de suelo, la ejecución de base granular, la colocación de carpeta asfáltica, la construcción de cordón cuneta e isletas, la instalación de alumbrado vial y la señalización horizontal y vertical.

La obra es una intervención municipal a cargo de la empresa Quidel, y de acuerdo con el Ejecutivo, la iniciativa tiene como objetivo «optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial» en ese sector de la ciudad.