Calendario ANSES julio 2026: fechas y novedades para jubilaciones y pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a través de un informe técnico emitido por su Dirección General de Finanzas, dejó firme el esquema de acreditaciones bancarias de jubilaciones y pensiones correspondiente al próximo mes de julio 2026.

ANSES centralizó la distribución de los recursos destinados a las ventanillas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aplicando un ordenamiento estricto por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para el pago de jubilaciones y pensiones en julio 2026.

La principal advertencia legal de esta campaña radica en la vigencia de los instrumentos de cobro: las autoridades establecieron que el martes 11 de agosto 2026 vencerá el plazo definitivo para que los beneficiarios retiren sus haberes, antes de que las partidas retornen a las arcas estatales.

Julio 2026: el cronograma de ANSES para los beneficiarios de la jubilación mínima

El tramo de mayor volumen operativo en los bancos corresponderá a los titulares de ANSES de la escala inicial, regulados por la histórica Resolución D.E. N°327/09.

Para la jubilación mínima de ANSES, las transferencias automáticas se dividirán en diez jornadas individuales, teniendo en cuenta la pausa obligada del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia:

DNI terminados en 0: a partir del miércoles 8 de julio 2026.

DNI terminados en 1: a partir del viernes 10 de julio 2026.

DNI terminados en 2: a partir del lunes 13 de julio 2026.

DNI terminados en 3: a partir del martes 14 de julio 2026.

DNI terminados en 4: a partir del miércoles 15 de julio 2026.

DNI terminados en 5: a partir del jueves 16 de julio 2026.

DNI terminados en 6: a partir del viernes 17 de julio 2026.

DNI terminados en 7: a partir del lunes 20 de julio 2026.

DNI terminados en 8: a partir del martes 21 de julio 2026.

DNI terminados en 9: a partir del miércoles 22 de julio 2026.

Es fundamental destacar que el haber de julio 2026 llegará ajustado con el incremento del 2,15% por movilidad, derivado del IPC de mayo, elevando el básico a $411.989,33. A esta suma, se le adicionará el bono extraordinario de $70.000 para conformar un ingreso de bolsillo de $481.989,33 a nivel nacional. En la Patagonia, este piso se incrementará por la aplicación del 40% por Zona Austral.

Julio 2026: fechas de cobro de ANSES para haberes altos y Pensiones No Contributivas

El planeamiento financiero de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dictaminó que la apertura del almanaque mensual corresponderá, de manera exclusiva, a las asignaciones asistenciales directas.

En paralelo, los jubilados y pensionados cuyos ingresos ordinarios superen el primer umbral contributivo concentrarán sus liquidaciones unificadas en el último tramo del mes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

El esquema administrativo organizó los desembolsos en cinco grupos, que acoplarán dos dígitos por jornada hábil bancaria, permitiendo que las titulares de la PNC Madres de 7 Hijos (que perciben el equivalente a la mínima) y las pensiones por invalidez tengan los fondos de forma anticipada:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 10 de julio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio 2026.

Escalas previsional superiores a la jubilación mínima

El cobro para los beneficiarios con haberes medios y altos se efectuará agrupando las terminaciones de a dos números por día, en las entidades financieras habilitadas:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio 2026.

Para mitigar contingencias y adelantarse a las filas bancarias en los centros urbanos, el organismo previsional insta a los beneficiarios a chequear sus Órdenes de Pago Previsional (OPP) y el detalle discriminado de aportes de obra social o créditos vigentes, a través de los canales de autogestión digital.

Utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los titulares pueden descargar su recibo digital desde la plataforma oficial o mediante la aplicación para dispositivos móviles Mi ANSES, garantizando un monitoreo transparente de sus fondos pregonado bajo las normativas de seguridad social vigentes.