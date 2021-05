Para ATEN la suspensión de clases presenciales es necesaria en Neuquén

De aprobarse la ley de Emergencia Covid, Neuquén deberá aplicar medidas de restricción severas que incluyen la suspensión de las clases presenciales, ya que el análisis de los números de contagios la ubica en la categoría de "Alarma epidemiológica y sanitaria". Más allá de la ley que comenzó a circular por las comisiones del Senado, el gremio docente ATEN calificó de necesaria la suspensión de la presencialidad y de otras actividades.

"Se habla de que cuando hay más de 150 casos cada 100 mil habitantes estamos en una situación de alerta epidemiológica, nosotros ya estamos casi cuatro veces por encima de eso. Y si a eso le agregas que la ocupación de camas de terapia intensiva ya está en el 96, 98%; con algunas localidades colapsadas donde ya no hay más camas, el escenario es para tener que tomar medidas como las que se han planteado en el AMBA y que incluyan la suspensión de la presencialidad por un tiempo acotado", sostuvo Marcelo Guagliardo, secretario general del sindicato docente de Neuquén.

Y agregó: "no va a ser fácil porque la virtualidad no está garantizada tampoco, el problema es qué se prioriza (...) vamos a tener que resignar algo, en algún punto, en favor de cuidar la salud y la vida de las personas que están cercanas a nosotros y nosotras".

Sobre la posible vuelta a la virtualidad, Guagliardo remarcó que "la virtualidad no la queremos, no es algo deseado por nosotros, sabemos las complicaciones que tiene, que van a quedar niños y niñas sin posibilidades del vínculo", pero aseguró que "estamos hablando de 15 días" y que en ese contexto se pueden programar actividades y formas de no perder el vínculo entre la escuela y los estudiantes.

"Hay que tomar alguna medida y no solamente es educativa, va a haber que restringir otras actividades sociales, deportivas, culturales y religiosas, porque sino no alcanza", subrayó el secretario general de ATEN. Y cerro: "si el único espacio con protocolo es la escuela, todo lo que está alrededor termina siendo contraproducente para cuidar la misma escuela. Va a haber que tomar medidas más drásticas, por tiempo acotado, pero para poder ponerle un freno a esta situación"