Para el Gobierno, al informe del FMI «le faltó autocrítica»

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró esta noche que en el FMI “debió haber más autocrítica” en el informe en el que analizó el crédito por US$ 45.000 millones otorgado en 2018 a Mauricio Macri y señaló que en el acuerdo que busca con el organismo los pagos de deuda de capital recién comiencen en 2026.

“Nos va a llevar más de una década”, solucionar el problema generado por la deuda tomada con el FMI “por el gobierno de Juntos por el Cambio”, aseguró Guzmán en declaraciones al canal de noticias C5N.

“Es tan grande la deuda que dentro de los marcos que hoy dispone el FMI no se puede resolver con un solo paso. Un acuerdo nos va ayudar en el corto plazo ir despejando el horizonte financiero, pero curar las heridas que generó el endeudamiento en dinero extranjero el gobierno de Juntos por un Cambio nos llevará más de una década”, sostuvo el funcionario.

“Cómo podía pensar alguien, que a alguien le iba a ir bien teniendo que pagar US$ 20.000 millones en el plazo de un año», subrayó Guzmán en relación al acuerdo firmado por Macri que establece ese pago de capital para 2022.

“Si llegamos a un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, los primeros cuatro años y medio no se paga capital, hasta el 2026, y buscamos pagar solo los intereses y en menor cantidad” en esos primeros años, agregó el funcionario.

Al ser consultado sobre si este programa incluye la posibilidad una futura restructuración, Guzmán dijo “vamos a tener que seguir dando pasos. Si (el FMI) tienen un programa mejor en el futuro, le pediremos que nos lo habiliten para pagar en más largo plazo”.

Por otra parte, el Gobierno nacional desatacó anoche que el informe del FMI que el programa acordado con Mauricio Macri en 2018 «fracasó» y que reconoció que «gran parte de la deuda que tomaron se fugó».

El Fondo Monetario Internacional nos dio la razón, la deuda irresponsable tomada por el gobierno anterior puso en riesgo al país y el programa económico de Macri fracasó.

#DeudaIrresponsable pic.twitter.com/QZz7ksps9q — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) December 22, 2021

Un material audiovisual publicado en redes sociales recalca que «la deuda que tomó el gobierno anterior le hizo mucho daño a la Argentina» y apunta: «Según el mismo FMI, el programa fracasó y puso en riesgo nuestra economía».

En otro tramo, señala que el FMI «además, reconoce que gran parte de la deuda que tomaron se fugó».

«Lo dijimos desde el primer momento, nuestro gobierno y todo el pueblo argentino debió hacerse cargo de una deuda irresponsable que puso en peligro el futuro del país».

«Vamos a seguir trabajando, porque el crecimiento es la condición para la estabilidad», concluye el material que lleva la firma de la Presidencia.

Mientras tanto, el ex ministro de hacienda de Mauricio Macri Nicolás Dijovne defendió su actuación en el tema.

El acuerdo con el FMI se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de tasas en EE.UU. y al elevado déficit heredado. Tuvo el apoyo de todos los países miembros del FMI. Fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país. — Nicolas Dujovne (@NicoDujovne) December 23, 2021

«El acuerdo con el FMI se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de tasas en EE.UU. y al elevado déficit heredado. Tuvo el apoyo de todos los países miembros del FMI. Fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país» señaló el exfuncionario en Twitter .

«Llama la atención que el actual Gobierno ahora sí tome como propia la visión del FMI sobre el programa de 2018, pero no haya podido alcanzar consensos básicos como para firmar un programa en más de dos años de gestión» destacó Dujovne.

«El Gobierno kirchnerista concluye erróneamente que los problemas de la economía argentina pueden resolverse defaulteando deudas e imponiendo cepos y controles. Pero estos han demostrado ser pésimos instrumentos una y otra vez.» insistió el economista. «El cepo no sirvió para recomponer reservas. En los últimos dos años hubo casi USD 30.000 millones de superávit comercial, pero el BCRA no paró de perder dólares y hoy, con solo USD 3.000 millones de reservas netas, está al borde de una crisis cambiaria» ejemplificó . «Atrasar el tipo de cambio, a fuerza de controles, no evitó que este año tengamos 50% de inflación, y un BCRA que emitió más de 11% del PBI para financiar al Tesoro» agregó.

«El Gobierno de Mauricio Macri dejó el Gobierno en el 2019 con equilibrio primario en sus cuentas públicas, con reservas en el Banco Central y con superávit externo. De esos equilibrios vivió el gobierno los últimos dos años.» conlcuyó el exfuncionario.