Para Sapag, habrá que importar gas en invierno

El exgobernador Jorge Sapag razona que si no hay cómo inyectar más gas, habrá qiue importarlo. Foto Florencia Salto

El exgobernador Jorge Sapag se mostró con “fundadas expectativas” de que el presidente Alberto Fernández logre fijar el rumbo energético del país, aunque anticipó que se necesitará importar gas este invierno porque no hay capacidad para transportar una mayor producción vía gasoductos. “El invierno es un período de abastecimiento, generalmente, a través de barcos porque las empresas producen lo que los gasoductos permiten. Y las empresas están limitadas en un cupo de producción”, planteó ayer el exmandatario.

Explicó que, aún si se ponen “al máximo”, el consumo supera la producción posible de ser transportada y distribuida en los hogares. “En esos casos, seguramente en este invierno va a haber que importar gas en barcos, así como Neuquén estuvo exportando en el verano gas a Chile. El gas no se puede acumular, el petróleo sí. En el invierno seguramente va a haber necesidad de importación”, reiteró Sapag.

Tras escuchar el discurso de inicio de sesiones del gobernador Omar Gutiérrez, se mostró expectantes por los anuncios del presidente en materia hidrocarburífera y en ver “si podemos salir de la recesión a la reactivación”.

“La república se ha ahorrado miles de millones de dólares por el aumento de la producción en Neuquén en dos años. La provincia podría aún acelerar ese ritmo y crecer al 50% por año. Estamos preparados para exportar a Chile y por los puertos del Atlántico, así que esperemos que el gobierno nacional fije un rumbo definido. Tengo fundadas expectativas de que el presidente lo va a saber hacer”, sostuvo.

Para Sapag, no hay desorientación en la agenda energética del gobierno nacional, aunque sí demoras en las respuestas. “Hay cierta ansiedad de los sectores que tienen que invertir. Lo que no podemos hacer es demorar más las informaciones, simplemente que se sepa. No estamos pidiendo la ley (para la promoción del sector), la ley puede agregar. Esta figura de un fideicomiso al exterior le agrega bondades al sistema porque las empresas podrían depositar en el exterior y con eso sacar a Neuquén del riesgo país”, explicó.

“Es fundamental que el país se encamine en el crédito internacional, en la producción, que se baje la inflación y ver qué mecanismo hacer para la evasión y el contrabando”, aseguró.

En el plano provincial, el exmandatario insistió en su propuesta de tomar parte de las regalías hidrocarburíferas para cubrir el déficit de la caja jubilatoria provincial al estilo del fondo soberano de Noruega.

“Con el esquema actual de activos y pasivos del ISSN es difícil lograr un sistema previsional autosustentable. Hay que generar recursos extra sistema. Esto es lo que propuse en su momento como idea y sigo pensando lo mismo”, planteó.