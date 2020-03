Gutiérrez reflotó la idea de actualizar la coparticipación

La actualización de la ley de coparticipación provincial recibió ayer una sobrevida. El gobernador Omar Gutiérrez retomó lo que había sido una promesa incumplida al inicio de su primera gestión y propuso ayer, en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, un proyecto para crear una mesa técnica que trabaje en nuevos indicadores para repartir los recursos neuquinos entre los municipios.

El proyecto es uno de los 17 que presentó ayer tras brindar su mensaje inaugural ante los diputados. Propone la creación de un espacio que será presidido por el vicegobernador e integrado por un representante de cada bloque legislativo, miembros del Poder Ejecutivo y los intendentes de cada localidad para definir los nuevos indicadores del régimen de coparticipación provincial.

Tomará como criterios el Censo 2020 que se realizará este año, pero también información sobre la prestación de servicios públicos y niveles de desarrollo relativo de las ciudades.

Gutiérrez planteó que el objetivo es “un desarrollo más equitativo y sustentable para la población de Neuquén priorizando un resultado justo para el conjunto de la provincia”.

La modificación del régimen actual de coparticipación, cuyos criterios de distribución nunca fueron actualizados desde la sanción de la ley en 1995, es un reclamo de las intendencias, pero también de los propios diputados. De esta forma, Gutiérrez recogió una agenda que daba vueltas entre la oposición para impulsarla como propia, al igual que hizo con la propuesta para crear un fondo anticíclico.

Si bien ese proyecto no fue presentado ayer, sí anticipó que será “un gran desafío de madurez política” y que servirá para “atenuar la vulnerabilidad” de las cuentas provinciales ante los vaivenes de la actividad hidrocarburífera.

“No escuché en ningún momento que se trate la ampliación de los ejidos que es tema crucial para los municipios”. Andrés Peressini, diputado del bloque Siempre, aliado del oficialismo.

“Estamos decepcionados porque fue un discurso netamente estadístico, sin soluciones para la provincia”. Leticia Esteves, integrante del bloque Juntos por el Cambio.



Gutiérrez entró en la Legislatura a las 10:12 y habló por poco menos de una hora y media en un discurso acelerado y desapasionado por momentos. El acto tampoco tuvo la contundencia de público de años anteriores: en el recinto quedaron al menos 15 sillas vacías y faltaron dirigentes habitués como el líder petrolero Guillermo Pereyra y el exgobernador Jorge Sobisch.

Algunos de los pasajes más políticos del mensaje, que abundó en datos estadísticos e información de las distintas áreas de gobierno, fueron los referidos a las tomas y al conflicto docente. Sobre la ocupación de tierras, Gutiérrez afirmó que son “un delito” aunque advirtió que, en algunos casos, “se materializa un intento de lucrar con la necesidad de vivienda y la dignidad de las personas”. Apuntó a que muchas tomas son “instigadas” y planteó que en febrero se desarticularon seis intentos en Neuquén capital y Centenario.

“Esperábamos que el gobernador diga algo sobre los problemas que estamos viviendo con un comienzo de año caótico”. Ayelén Gutiérrez, presidenta del bloque Frente de Todos.

“La única respuesta que dio el gobierno al déficit habitacional fue la criminalización de las familias que se ven obligadas a tomar tierras”. Andrés Blanco, diputado por el bloque de izquierda PTS-FIT.

Sobre el conflicto docente, pidió a la dirigencia de ATEN seguir dialogando y opinó que los docentes “seguramente van a ir masivamente a las escuelas” cuando se inicien las clases hoy. Gutiérrez también señaló, sin nombrarlo, al titular del sindicato Marcelo Guagliardo por haber firmado la paritaria nacional como parte de la conducción de la Ctera en Buenos Aires y no aceptar el acuerdo en la provincia.

Gutiérrez también le dedicó un pasaje del discurso al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Admitió que “los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo” y puso énfasis en la expectativa de vida que hay en Neuquén, algo que varios diputados interpretaron como un escenario para plantear una suba en la edad jubilatoria. Sin embargo, no adelantó postura y planteó que enviará proyectos “en los próximos días” para garantizar el funcionamiento de la caja provincial.

Ayer sólo ingresó un proyecto para crear una tasa de retribución por los adicionales que realizan los policías con el objetivo de financiar la caja de retiros de la fuerza, una de las más deficitarias.

Los números, las tomas y el Neuquén incómodo

Por Andrea Durán

El discurso de Omar Gutiérrez comenzó con tres datos: el año pasado, se registraron 9.147 cambios de domicilio y radicación en la provincia, hubo alrededor de 10.000 nacimientos, ergo, unas “20.000 personas se sumaron al pueblo neuquino”. El gobernador gusta de reiterar esas estadísticas. La llamada “mejor provincia” es entonces la que más población recibe, la tierra prometida a la que miles de personas adoptan como hogar atraídas por el efecto Vaca Muerta.

Pero, ¿a dónde van a parar aquellas que no consiguen el sueño? ¿Quién alberga a las familias que no pueden destinar dos tercios o la mitad de su salario en un alquiler? La multiplicación de la toma de tierras este verano estalló como síntoma de una condición que pocos estaban mirando. El crecimiento económico traducido en consumo de cemento, inversión privada y compras en los supermercados también podría esconder una insoportable desigualdad.

Gutiérrez eligió ayer abordar el problema desde la condena a “instigadores” y reiteró que usurpar tierras es un delito. No convenció a los diputados. Esperaban otra contundencia para una provincia cuya complejidad, entienden, ya no se puede analizar con un recitado de indicadores. Los números pierden efecto si no aparece la política.