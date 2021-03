Paramount se suma a la batalla del streaming

Hace ya un largo tiempo que las plataformas de streaming se diversificaron a punto tal que es difícil encontrar todo el contenido que el usuario busca en una sola aplicación.





En este contexto, un nuevo competidor se suma a la amplia fila de contendientes por la corona de la plataforma número 1 del streaming, que hoy ocupa Netflix por una cuestión de cantidad de usuarios y producciones originales, pero que tanto Amazon como HBO disputan palmo a palmo.

Estamos hablando de Paramount +, que arribó esta semana a nuestro país y realizó una presentación en Buenos Aires para dar a conocer sus servicios.

Según explicaron mediante un comunicado, la nueva propuesta arriba “con una amplia variedad de contenidos para toda la familia: series exclusivas y originales, películas taquilleras, producciones originales latinoamericanas y producciones originales argentinas”.

Paramount se lanzó con más de 8.000 episodios y 5.000 horas de contenido, y en principio tiene un costo de $299 por mes, un número competitivo en relación al resto de las plataformas.



Your Honor, una de las series más importantes de esta nueva plataforma, en coproducción con Showtime.



Para el lanzamiento en nuestro país se sumaron más de 100 series y se triplicó el contenido para niños, de forma que haya una oferta más completa; al tiempo que se resaltó que Paramount distribuirá contenido de Showtime, una de las cadenas premium norteamericanas cuyas producciones no suelen ser de fácil acceso en la región.

Pero, ¿qué ofrecerá esta nueva plataforma? En principio, y retomando lo mencionado de Showtime, algunas series dramáticas de esta cadena; como “Your Honor”, protagonizada por Bryan Cranston, conocido entre otras cosas por su protagónico en Breaking Bad.

También estará “The Good Lord Bird”, con un gran elenco encabezado por Ethan Hawke; “City On a Hill”, con Kevin Bacon; “The Comey Rule”, con Jeff Daniels; y la serie dirigida por Ben Stiller y protagonizada por Benicio Del Toro, “Escape at Dannemora”, una de las más esperadas de los últimos tiempos.

Claro, no solo se trata de distribuir contenido de Showtime, puesto que Paramount también tendrá algunas series originales. Y en este apartado podremos contar con “No Activity”, “Strange Angel” y la serie infantil de Bob Esponja, “Kamp Koral”.



Two Weeks To Live, una serie con Maisie Williams protagonista.



Pero el contenido exclusivo de Paramount+ no termina ahí. Una de las más celebradas series es Two Weeks To Live, protagonizada por Maisie Williams, que brilló con su papel en la histórica y multipremiada serie Game of Thrones.

También habrá otras exclusivas, como la tercera temporada de Yellowstone, la cuarta temporada de The Handsmaid’s Tale y la tercera de Killing Eve.

Además, Paramount también apuntará al sector películas, donde posee algunos títulos como “The Outpost” o “The Fanatic”, entre otras novedades.

Claro, los fanáticos de lo clásico también tendrán su apartado, tanto en series como en películas. La trilogía de “El Padrino”, “Forrest Gump”, “Vanilla Sky”, “Misión Imposible”, “Twin Peaks”, “The Good Wife”, “Everybody Hates Chris”, “Dexter”,y “The Affair”, entre otros, estarán presentes.





Para todos los interesados, la plataforma contará con un período de prueba de una semana, a partir del cual el usuario podrá determinar si continúa la suscripción por los ya mencionados $299 o si se arrepiente sin ningún compromiso.

Desde la marca también aseguraron que tomaron nota de las opiniones de los usuarios en el resto de los países donde Paramount + estaba disponible y, en base a ello, hicieron una renovación total de la plataforma y de la aplicación, generando una versión mucho mejor para la experiencia del suscriptor.

Así, la guerra suma un competidor más, que apuesta fuerte con algunos exclusivos y busca dar el golpe sobre la mesa.