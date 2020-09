Paritaria en Río Negro: rechazo gremial y habrá otra oferta superior al 20%

El gobierno provincial realizó una oferta inicial de un aumento salarial de un 15%, pagadero en tres meses, que los gremios rechazaron inmediatamente. Los funcionarios ya evalúan mejoras a la propuesta y volverán mañana –desde las 11– a reunirse para seguir con la negociación.

El nuevo ofrecimiento del gobierno de Arabela Carrera consistirá en un alza superior al 20%, con cancelación en cuotas y, seguramente, con un mix de sumas fijas y porcentajes.

Estos debates –que se plantean en la paritaria docente y en la Función Pública– comprenden mejoras salariales para unos 41 mil empleados públicos, entre unos 22 mil docentes y algo más de 19 mil estatales de las leyes 1904 y 1844. Ya existe el anuncio de crecimiento remunerativo para los 8.800 policías, que oscilan de un 30% en los escalafones inferiores hasta un 20% en los superiores.

Los uniformados percibirán estos aumentos con sus haberes de septiembre, por eso, ayer, el gobierno ratificó a los gremios que las alzas para sus estatales serán también a partir de los próximos sueldos. Se habló del pago por planilla complementaria pero los funcionarios y los dirigentes se apuran para evitar esa discriminación y, en cambio, lograr su inclusión en las liquidaciones regulares. Por eso, el cuarto intermedio será reducido y volverán a juntarse mañana, con la expectativa y alta posibilidad que las partes se acerquen en sus pretensiones.

Las presentaciones de los aumentos –aún su alusión a un mismo porcentaje del 15%– se diferencian, pues Educación propuso a Unter que serán tres cuotas del 5% cada una, a partir de setiembre. En cambio, en la Función Pública, los funcionarios propusieron un mix de suma fija (2.500 pesos) y un porcentaje del 10%.

Las reuniones fueron simultáneas, pero el encuentro de la Función Pública fue presencial mientras la docente fue virtual. La primera se concretó en Economía, con la participación de los ministros Luis Vaisberg (Economía) y Rodrigo Buteler (Gobierno), y la secretaria Liliana Arriaga. Enfrente, la representación gremial: el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente y su par de UPCN, Juan Carlos Scalesi.

Un grupo de afiliados de UPCN se concentró frente a Economía. Foto: Pablo Leguizamón.

Antes, la organización upeceísta concretó frente a su sede de calle Tucumán y marchó hacia la cartera económica en un acompañamiento a Scalesi. La Función Pública abordó inicialmente la aplicación del recibo digital.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Jorge Stopiello presidió la paritaria virtual, que conectó a la delegación de Educación, encabezada por la ministra Mercedes Jara, con la dirigencia de Unter, conducida por Sandra Schieroni.

Ambas reuniones se concentraron en el ofrecimiento gubernamental y, consecuentemente, los inmediatos rechazos de los tres gremios.

El sábado, Unter y ATE adelantaron una estrategia conjunta, basada en reclamar que se complete un alza salarial que supere la evolución inflacionaria, estimada entre el 30% y 32%.

En esa línea, los dos secretarios generales, Schieroni y Vicente, compartieron un anuncio virtual para expresar su oposición a la oferta inicial, confiando en la continuidad de las negociaciones a partir de un cuarto intermedio fijado con los funcionarios.

Haberes mínimos 40.000 pesos será la remuneración de septiembre –con el aumento– del agente inicial de la Policía. Hoy es de 30.000 pesos. 33.059 pesos es el sueldo –aún sin el aumento en análisis– de la categoría 1 de ley 1844.

35.325 pesos es el haber del maestro inicial, sin el alza que el gobierno y gremios estatales negociaron a partir de septiembre.

Schieroni expresó que el número del gobierno está “muy alejado de lo que necesitan los docentes para recuperar mínimamente su poder adquisitivo”, recordando que “no existió incremento alguno desde marzo”.

En igual dirección, Vicente criticó el pago en cuotas porque “lesiona la buena fe que debe primer en las negociaciones” y no compensa “el deterioro de los ingresos en el sector público en tiempo oportuno.”

UPCN aclaró que los 2.500 pesos es una “suma fija no remunerativa y no bonificable”, tras lo cual, Scalesi la propuesta de “insuficiente” y que la “gente ya dio respuestas al solicitar aumentos del 50% para recuperar el salario perdido”. Resaltó que ese gremio insistió que los porcentajes se apliquen al cálculo de los ítems (antigüedad; zona, etc.). En esta ocasión, su secretario general Juan Carlos Scalesi admitió que se lo “escuchó, al menos, lo que llevamos a la mesa y, por lo menos, nos trataron un poco mejor, pero no veo que consideren la necesidad de los trabajadores”.

Los gremios volverán mañana a sus negociaciones y, posiblemente, se acuerde una suma que cierre –por los menos– las expectativas de Unter y ATE de la cobertura de la inflación del 2020. Lo de UPCN es más difícil, pues no acompañó ninguno de los últimos entendimientos.

Dos diseños de incrementos, a pedido de los gremios ATE y Unter

Con el unánime rechazo de los gremios, como se preveía, los funcionarios volvieron a los números para pulir otra oferta para mañana, focalizada en la suba del incremento final y, en lo posible, reducir las tres cuotas programadas.

Asomaron ya ayer dos diseños a pedir de los gremios. Un mix -con suma fija y un porcentaje- para los agentes de las leyes 1844 y 1904, como quería ATE para un mejor impacto en los haberes inferior, y un esquema porcentual único, como pide Unter para respetar plenamente su escala de remuneraciones. Seguramente, el nuevo diseño mantendrá esa distinción aunque con otros números.

Con una estrategia compartida, ambas organizaciones piden un alza que supere la inflación del 2020, es decir, del 30% al 32%, según sus datos. Este objetivo -que monitorea el gobierno- se cumplirá con una suba superior al 20%.

Desde haberes de noviembre se implementarán recibos digitales

En la Función Pública, el gobierno provincial adelantó a los gremios que los haberes de noviembre se abonarán con recibos digitales, alcanzando a más de 19 mil estatales.

Los funcionarios afirmaron que el mecanismo determinará un ahorro del Estado provincial “más de 12 millones anuales”, considerando la supresión del papel, la impresión y el envío de los recibos a todo la provincia. Inmediatamente, la liquidación se transformará en digital en la plataforma web y en la aplicación de celular.

También se destacó que el agente podrá realizar en forma online también reclamos de la liquidación de su haber ante el área de Recursos Humanos de cada organismo, a partir de los 10 días que bajó su recibo.

El acceso se cumplirá a través de un usuario y de una contraseña, lo que garantizará la seguridad de la privacidad” y se “podrán consultar en tiempo real e imprimirlo si fuere necesario”.