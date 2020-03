Paro y marchas por el aborto legal y en repudio a femicidios

La conmemoración por el Día Internacional de la Mujer vuelve a estar atravesada este año por el debate alrededor del proyecto de legalización del aborto. El gobierno nacional enviará en los próximos días el texto al Congreso. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó ayer un fuerte rechazo contra la iniciativa con una misa masiva en Luján: “Es injusto y doloroso llamar antiderechos o hipócritas” a quienes se oponen, dijo Monseñor Ojea, presidente del Episcopado, en un claro mensaje al presidente Alberto Fernández. Agrupaciones de izquierda realizaron ayer un pañuelazo a favor del aborto frente a la Catedral porteña, y hoy se espera multitudinaria marcha hacia el Congreso en el marco del paro nacional de mujeres.

“Millones de argentinos y argentinas, creyentes y no creyentes, tienen la profunda convicción de que hay vida desde la concepción y que una persona distinta de su madre va desarrollándose en su seno. Es injusto y doloroso llamarlos antiderechos o hipócritas”, afirmó Ojea, que encabezó la denominada “Misa por las mujeres y la vida” ante miles de fieles.

Luján, de celeste. El Episcopado organizó una misa con la consigna “Sí a la mujer, sí a la vida”, frente a la histórica basílica.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, miles de mujeres realizaron un pañuelazo a favor del aborto frente a una Catedral porteña, que se encontraba totalmente vallada. La marcha de fue organizada por Frente de Izquierda, Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero y el MST, entre otras agrupaciones de izquierda.

Las manifestaciones por el #8M continúan hoy. Los colectivos feministas convocaron a una marcha multitudinaria al Congreso de la Nación a partir de las 17. Hoy se realizará el paro nacional de mujeres, en reclamo de paridad en el ámbito laboral y de igualdad en el pago de salarios. La movilización estará igualmente marcada por el reclamo de la legalización del aborto y el repudio contra la creciente cantidad de femicidios en el país.

“Valoramos y defendemos los derechos de toda vida y de cada vida. De toda mujer y de cada niño o niña por nacer”, reiteró el titular del Episcopado, en el primer rechazo fuerte de la Iglesia Católica argentina luego de que el presidente anunciara que enviará un proyecto de legalización del aborto. La misa tuvo su réplica en catedrales y templos de todo el país.

Las palabras del Obispo Ojea fueron claramente dirigidas al presidente Fernández, quien en la apertura de sesiones ordinarias -cuando anunció el proyecto- dijo: “El aborto sucede, es un hecho, y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este”.

Hoy se llevará a cabo el paro nacional de mujeres, en reclamo de paridad en el ámbito laboral y de igualdad en el pago de salarios.

“La vida es el primer derecho y sin él no puede darse ninguno más. Lo reclamamos para todos en cualquier edad o situación en la que se encuentre esa vida y de un modo especial para quien se halla débil e indefenso”, agregó ayer el obispo. La plaza frente a la Basílica se llenó de banderas argentinas y pancartas celestes.

Este miércoles se cumplen los diez días que Fernández puso como fecha para enviar el proyecto de legalización del aborto (ver aparte). El presidente anunció que enviaría también un proyecto de protección y asistencia de 1000 días para mujeres embarazadas. Se espera un debate duro en el Congreso. Los primeros cálculos indican que la iniciativa será aprobada en Diputados y tendrá un trámite peleado en el Senado.

El proyecto del gobierno prevé la IVE hasta la semana 14

El ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que el proyecto de legalización del aborto que el Ejecutivo enviará al Congreso permitirá la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 e incluirá “objeción de conciencia”.

Al explicar los motivos por los cuales se propondrá que sean 14 semanas, dijo que “van a ir muchas chicas, pero las que más me interesan son las que llegan tarde, mal, que no tienen acceso. Tenés que darle un par de semanas más porque después de eso no se puede. Es un problema de accesibilidad, nada más”.

González García adelantó que incluirá la posibilidad de “objeción de conciencia individual”, pero también apuntó que “hasta ahora no está escrito” que pueda haber objeciones institucionales. “La batalla no está ahí, la batalla está en que salga y que salga con los aspectos centrales, como éste, resueltos”, dijo el ministro.

En el mundo...

Alemania: una bandera mapuche en las calles de Hamburgo. Como en la mayoría de las ciudades de Europa, miles de mujeres se movilizaron en Alemania en rechazo de la violencia machista y en reclamo de la igualdad laboral. En las calles de Berlín y Hamburgo, hubo presencia de mujeres migrantes latinoamericanas y colectivos feministas. En Hamburgo se desplegaron banderas mapuches.

España: movilizaciones, pero esta vez sin paro de mujeres. En España, miles se movilizaron en Madrid y Barcelona. A diferencia de 2018 y 2019, este año no se convocó a un paro de mujeres. En el país se debate en este momento una reforma de los delitos sexuales, de asistencia, protección y compensación de las víctimas y medidas para la detección de violencias sexuales.

Chile: una de las marchas más grandes del mundo. Cientos de miles de mujeres marcharon ayer por las calles de Santiago de Chile. Los colectivos feministas empujaron con fuerza las movilizaciones contra el gobierno desde el estallido social del año pasado. La marcha de ayer se dio días después de que el presidente Piñera hablara de la predisposición de las mujeres “para ser abusadas”.