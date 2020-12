Parrilli: "Estamos ante un tema de igualdad de derechos"

"Evidentemente aquí estamos ante un tema de igualdad de derechos y de ampliación de derechos", dijo Oscar Parrilli, senador de Neuquén por el Frente de Todos, que anunció su voto a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que viene con media sanción de Diputados. Agregó: "Acá no se está obligando a ninguna mujer a hacerse un aborto, lo que se está haciendo es que deje de ser delito".

Parrilli fue el tercer legislador en brindar su discurso, ya que es presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, una de las tres a las que fue girado el proyecto.

Dijo que de los 72 senadores que componen la Cámara hay 44 hombres y 28 mujeres. Los varones se han expresado en su mayoría en contra de la IVE, señaló, mientras que las senadoras "independientemente del color político" se han manifestado "abrumadoramente" a favor.

"Nadie se va a ganar el cielo o el infierno por votar de una u otra manera", remarcó. El senador repasó algunas leyes clave en la historia del país, que trajeron controversia. "Cuando se votó la ley de voto femenino, entre los argumentos en contra se decía que el cerebro de la mujer era más chico que el del hombre", sostuvo.

Aseguró: "no podemos pensar que si nosotros no sacamos la ley no va a haber más abortos. Van a seguir existiendo, pero van a seguir existiendo para un sector social con garantías de salud".