Sapag: "Se desconfía de la capacidad de las mujeres para decidir"

La senadora por Neuquén Silvia Sapag (Frente de Todos) ratificó hoy su voto a favor de la legalización del aborto, al igual que su par de bloque, Oscar Parrilli.

"Cuando yo nací las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos administrar nuestros bienes, no podíamos tener cuentas bancarias, no teníamos tarjeta de crédito, no podíamos ir a la universidad. Cuando yo nací las mujeres no teníamos la patria potestad compartida sobre nuestros hijos, no nos podíamos divorciar, no había jubilación de amas de casa, no había matrimonio igualitario, no era obligatorio inscribir a las mujeres en el registro de las personas", planteó la senadora.

Afirmó: "venimos a decirles a todos que toda vez que las mujeres interrumpimos un embarazo no querido hacemos caer en desuso y volvemos inimplementable la ley que penaliza la práctica del aborto, y el control del Estado de nuestros cuerpos y el control de la iglesia de nuestra sexualidad".

Dijo que "se desconfía de la capacidad de las mujeres para decidir, se está romantizando el embarazo forzado". Remarcó que "se subestima el abuso sexual, que se relativiza el daño sobre la salud mental, emocional y física, y que existen tal superposición de maltratos a niñas, adolescentes y adultas cuando se les niega el derecho."

Destacó la labor de la Colectiva Feminista La Revuelta, integrante de las Socorristas en Red, que brinda información y acompaña los procesos de abortos con medicamentos. También el trabajo del hospital Castro Rendón en garantizar una atención cuidada y respetuosa a quienes concurren.

Mencionó a Eva Perón, porque aseguró, fue la responsable de la ley de voto femenino, y a Cristina Fernández de Kirchner, en cuyo gobierno se aprobó la jubilación para las amas de casa.