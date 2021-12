Pase sanitario: Zgaib asegura que «no es una persecución»

El ministro dijo que la medida “es una estrategia para que la gente que no se vacunó se acerque a darse esa primera dosis". Foto: Marcelo Ochoa (archivo)

“Esto no es una persecución. Apuntamos a sumar vacunados, no a otra cosa”, afirmó esta mañana el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, luego de las primeras horas de aplicación del pase sanitario en la provincia.

El funcionario ratificó que el poder de policía para controlar el cumplimiento de la normativa está dentro de las órbitas municipales, pero sostuvo que la intención no es recargar a los gobiernos locales.

“No pretendemos que los inspectores municipales estén dentro de los boliches. Le dimos el poder de policía a la municipalidad, porque generalmente van a controlar otras cosas”, indicó Zgaib en dialogo con Vos a Diario, en RN RADIO.

El ministro confirmó también que el pase no se exigirá en las fiestas al aire libre que organizan distintos dueños de boliches de la región para Navidad y Año Nuevo.

“Ahí no se pide, porque es el aire libre. Si es fuera del boliche, no tienen que pedir el pase”, precisó.

Lo que también recordó es que si se detecta una irregularidad en un espacio cerrado, la multa no será para los clientes, sino para los organizadores del evento o dueños del local bailable.

Ante la resistencia que genera en un sector de la población, el titular de la cartera sanitaria provincial insistió en el carácter preventivo de la medida.

“Uno no puede afectar la libertad, pero esta es una estrategia más para convencerlos. Me preocupa el porcentaje de internados moderados y graves de los últimos días, porque el 80% no tiene vacunas”, describió.

Zgaib sostuvo que durante los últimos días “han aumentado los casos, pero no los internados”, insistiendo en que ese escenario es producto del operativo de vacunación.

Escuchá la entrevista completa al ministro Zgaib