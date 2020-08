Pedimos respuesta urgente para mi hijo enfermo

Mi nombre es María Sol Báez, soy mamá de Giovanni de 16 meses el cual cuenta con una patología llamada Mielomeningocele. Concurrí a diferentes lugares en busca de ayuda y respuesta por parte de la obra social Policía Federal, de cual mi hijo es afiliado. Contamos con carnet de discapacidad donde una ley nos ampara de la cobertura al 100% en todo lo él necesite.

Hasta hoy no he obtenido respuesta de ninguna índole. El 21 de febrero del presente año, hoy ya hace 7 meses, solicitamos unas ortesis, las cuales le ayudan a su movilidad. Fueron autorizadas el 30 de junio pero jamás abonadas, provocando la imposibilidad de mejorías. Hace 8 meses nuestros prestadores no reciben sus pagos. He realizado recursos de amparo de los cuales últimamente tampoco obtengo respuesta.

Hace más un año esperamos reintegros, de los cuales tampoco nunca obtuve información.

Están haciendo un abandono de persona con mi hijo, por lo cual acudo y acudiré a diferentes lugares para obtener la regularización del servicio para que él pueda continuar su tratamiento para una mejor calidad de vida.

Recalco que hace 3 meses me solicitaron realizar expediente por cualquier medicación que mi hijo pueda usar de manera esporádica, lo que incluye tener que esperar 5, 6 meses o más para lograr autorizar una medicación que él solo usa 7 días y de manera inmediata, teniendo conocimiento de que el otorgamiento de las mediciones debe ser inmediato y con cobertura al 100%.

Solicito la relectura de la Ley de Discapacidad por parte de esta obra social para que así puedan brindarnos la cobertura que necesitamos y cumplir con los plazos correspondientes.

Y continuaré golpeando puertas hasta lograr que me escuchen y cumplan.

María Sol Báez

DNI 36.801.300



Neuquén