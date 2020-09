Peluquero denunciado por violar a una clienta de 15 años en Neuquén

Un peluquero de Neuquén fue denunciado por violar a una clienta de 15 años este fin de semana. Ocurrió el sábado, luego de que la joven fuera a realizarse un tratamiento. Ahora, la familia de la víctima siente una gran preocupación porque el hombre está libre y es vecino del barrio.

La abogada de la familia, Daiana Zapata, explicó que el hecho ocurrió el sábado. La joven ingresó a la peluquería de Quinquela y Belgrano, del barrio Canal V, alrededor de las 11 para hacerse un tratamiento. Cuando finalizó, unas tres horas después, el hombre la redujo y abusó sexualmente de ella.

La joven logró escapar y le contó lo ocurrido a sus padres. En familia fueron al hospital Heller, donde se activó el protocolo por tratarse de un caso de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad. La fiscalía tomó intervención, iniciando las pericias de las que se esperan los resultados.

Según la denuncia, el hecho ocurrió en una peluquería de Quinquela y Belgrano. (Gentileza).-

No se avanzó sobre un pedido de prisión preventiva para el peluquero denunciado. Esta se suele solicitar cuando se considera que hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa. Para Zapata, es preocupante que no se haya considerado que una pena por abuso sexual con acceso carnal puede llegar a los 15 años, monto que podría incentivar que el acusado huya. También que no se haya considerado que el mismo es vecino de la víctima, por lo que podría obstaculizar la investigación.

Mientras se esperan avances de la investigación, allegados a la causa difundieron un comunicado de la fundación "Tijeras Solidarias", que desafilió al peluquero denunciado. Además, la organización se puso a disposición de la justicia neuquina.