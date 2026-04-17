«Santa quiero ser»: seis monjas, un cura… y un musical

Pulso Teatral es una compañía teatral independiente creada en Cipolletti, en 2024, a partir de un taller de Teatro Musical.

Seis monjas del Convento de Santa Elena deben recaudar fondos desesperadamente. Tras un envenenamiento accidental de la Hermana Cocinera, las religiosas necesitan pagar los entierros de las cuatro hermanitas restantes, organizando, junto con la ayuda del Padre Gabriel, un caótico y divertido espectáculo musical.



¿Lo lograrán? ¿Podrán juntar el dinero necesario? Ni Dios lo sabe (o sí). En cualquier caso, la puesta en escena tendrá la respuesta ( o no). “Santa quiero ser”, la obra adaptada y dirigida por Leo Braun ofrecerá la posibilidad de saberlo este domingo, a las 20, en Club de Arte El Biombo. (ver abajo)



“Un absurdo”, lo define Stella Maris Piergentilli, una de las actrices del elenco y (se) explica sin espoilear demasiado o espoileando lo suficiente como para entusiasmar al público sin revelar los trucos: “Estamos en el convento de Santa Elena, las monjas tuvimos un problema con la cocinera y eso dejó secuelas. Necesitan juntar dinero para afrontar ese conflicto inesperado y se les ocurre organizar un show a beneficio. Eso desata situaciones muy locas y divertidas”.



Pulso Teatral es una reciente compañía teatral independiente de Cipolletti. En 2024, los integrantes participaron de un taller de Teatro Musical. Luego de la muestra de fin de año y de la excelente recepción del público, el elenco decidió dar un paso más y proyectar la obra hacia nuevos escenarios del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.



En 2026, Pulso Teatral se consolida como compañía independiente, con el objetivo de continuar expandiendo su trabajo y llevando sus producciones a distintas salas y espacios culturales de la región.

«Santa quiero ser»



Duración: 50 minutos

Género: Comedia Musical

Público: Jóvenes/adultos

Idea y adaptación: Leo Braun

Coreografía: Santiago Acosta

Dirección General: Leo Braun

Compañía: Pulso Teatral (Cipolletti)

Elenco

Madre Superiora: Silvia Braun

Hermana Humberta: Adriana Belzunegui

Hermana Roberta Ana: Stella Maris Piergentilli

Hermana Marijuana: Adriana Paponetti

Hermana Amnesia: Norma González

Novicia Leo: María Laura González y Ana Laura Rodríguez

Padre Gabriel: Néstor Piergentilli

Función

Domingo a las 20 en Teatro El Biombo (Rodhe 1454, Roca).

Entradas: $15000. Por MP o transferencia alias pulsoteatral2026. Reservas al 2984 352677.