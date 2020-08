Percusión y rock de FCP “tocan” en Colombia

Colombia es el “destino” del Ensamble de Percusión y el Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia (FCP), en el marco de destacados festivales virtuales. La nueva realidad de la pandemia generó formas diferentes de acercarse al público, y justamente durante esta semana dos elencos de FCP ofrecerán sus propuestas musicales ante los espectadores latinoamericanos.

El Ensamble de Percusión de FCP y el director General de FCP, el maestro Ángel Frette, participarán del Primer Festival Internacional de Percusión Colpas (Colombia), que se realiza desde el sábado pasado al 29 de este mes. Artistas de Venezuela, Francia, EE.UU., México, España, Ucrania, Cuba y Argentina serán parte de esta propuesta.

Uriel Andrés Marín Reyes, miembro fundador de Colpas y director zonal Caldas, expresó que la programación será virtual y que contiene conciertos, entrevistas y clases magistrales con destacados intérpretes. Asimismo, participarán invitados internacionales, ensambles colombianos y les rendirán homenaje a destacados percusionistas como Gilberto Serna, Rafael Zambrano, Alberto Sánchez, Isauro Pinzón, Ricardo Castañeda, Plinio Córdoba, Édgar Valencia y Hélmer Rodríguez. Las transmisiones serán a través del Facebook Colombia Pas Chapter. Ángel Frette y el Ensamble de Percusión de FCP actuarán mañana, a las 20. El concierto se podrá ver por las redes de FCP.

Fortaleza Rock Cajicá

El Grupo de Rock de FCP aportará su música al Festival Municipal Fortaleza Rock IX.

Por su parte, el Grupo de Rock de FCP actuará en el Festival Municipal Fortaleza Rock IX Cajicá (Colombia), que contará con agrupaciones de Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia y Venezuela.

El evento lo dirige el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del municipio de Cajicá y llega este año a su novena edición. En el festival se podrán apreciar géneros musicales, como indie, rock, hard rock, jazz, reggae, punk y metal, entre otros.

La actuación del Grupo de Rock de FCP será el sábado próximo por las Redes del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

Entre los grupos internacionales están Voltage (Chile), Nomádico (México), Daniel Cadena “Mutante” (Colombia) y Celacanto (Sudáfrica-Venezuela). Junto a ellos, estarán presentes las agrupaciones colombianas Stéreo Acme, The Sick Blues, Somos Tierra, Pagan Moon, Guachez, Hypnotika, Billy D, Zachila, Juan Fe Sánchez y Just Because, entre otros. Además, el evento posee un concurso de bandas, en los diferentes estilos.