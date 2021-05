Pergolini contra la Conmebol y Gallardo

Cuando se metió en la política de Boca, Mario Pergolini mesuró su estilo. Dueño de medios importantes de Capital Federal, dejó la televisión hace muchos años y se mantuvo al margen de ciertas polémicas que en otros tiempos lo absorbieron.

Fue vicepresidente de Jorge Amor Ameal, que de la mano de Juan Román Riquelme se impuso en las elecciones de 2019 sobre el macrista, delfín de Angelici, Cristian Gribaudo. El rol de Pergolini siempre fue secundario en la gestión y hace un par de meses abandonó el cargo por diferencias con el Consejo de Fútbol que comanda Román.

Ahora, sin cargo en el xeneize, volvió a levantar su perfil con declaraciones que hacen ruido porque cargó contra la Conmebol y Marcelo Gallardo. River jugó anoche su partido de la Libertadores contra Junior de Barranquilla en medio de un clima hostil por la crisis social y política que vive Colombia.

Los gases lacrimógenos, que llegaron al campo de juego mientras afuera la policía reprimía a los manifestantes, no le permitieron al Millo hacer la entrada en calor como corresponde y obligaron a parar el partido.

“Estaban jugando a la pelota y ponían música para no escuchar los tiros... Ni Hitler se animó a tanto”, afirmó Pergolini. "Subir la música para que no se escuchen los tiros. Es como levantar el volumen para no escuchar los gritos de la tortura", agregó.

''Cuando estaba como dirigente en Boca yo hice un comentario en donde dije que en la Conmebol son todos daltónicos porque siempre el VAR beneficiaba al de rojo y blanco. Por esto, Boca fue multado con 30 mil dólares, se los descontaron de los premios. ¿Cuánto habría que cobrarle a la Conmebol por poner en riesgo a todos? Ya no hablo de lo moral, de que la gente la está pasando mal, de que la región está en un momento crítico", sentenció.

Por otra parte, también se refirió al técnico de River. ''Ver llorar a Marcelo Gallardo no me dice nada. Siempre llora o sino se va al escritorio”, dijo en referencia a los gases lacrimógenos que también llegaron al banco del Millo.

"Pergolini":

Por sus declaraciones en #Maldición sobre la CONMEBOL y Marcelo Gallardopic.twitter.com/4YBbGIVgfO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 13, 2021