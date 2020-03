Agencias de viaje de Neuquén y del Alto Valle de Río Negro repudiaron la desinformación para el regreso al país de más de 2 mil personas de la región que estaban varadas en otros países. El martes y miércoles pudieron ser repatriados gran parte, pero aún quedan otros por llegar. Sobre todo de Europa y de distintas regiones de Brasil



“Hay varios de los pasajeros de viajes de agencias en otros lugares sin respuesta, por lo que estamos desde ayer dando vueltas entre cancillería y Aerolíneas Argentinas y no hay manera de darles una solución. No pueden moverse por sus propios medios porque no hay lugar en los medios de transporte y tienen que quedarse en el lugar que estén ”, señaló Clarisa Vermeulen, presidenta de la Asociación de Viajes y Turismo de Neuquén y de Río Negro.



La situación se generó por la pandemia del coronavirus que motivó la decisión de muchos países de cerrar o restringir el paso por las fronteras.

“Ayer (por el miércoles) hubo pasajeros varados en Miami y principalmente en diferentes partes de Brasil . Hoy (por ayer) regresaban varios pero no todos podían entrar en el vuelo”, comentó Vermeulen.



Puestos laborales 300 familias dependen directamente del trabajo en las agencias de viajes de Neuquén y Río Negro.

Según información de cancillería habían 30 mil argentinos varados fuera del país. La mayor parte está en España, y le siguen Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Uno de los reclamos de los usuarios en el extranjero es que hay poca información, escasa respuesta de las compañías aerolíneas y que es muy difícil conseguir información oficial.

Preocupa la baja actividad

“Hay trabajos de turismo que están desapareciendo. Hoy como agencias de viaje no podemos trasladar a nadie”, señaló con preocupación Clarisa Vermeulen, por la cancelación masiva de paquetes de viajes. “Tenemos intimaciones de bancosy las agencias ya venían castigadas”, agregó.



Precisó que son 300 las familias que dependen del trabajo de las agencias de la provincia de Neuquén y del Alto Valle de Río Negro. “Más todo aquello que esta indirectamente vinculado como hoteles, transportes, la parte contable y marketing. Hay cosas que se tercerizan”, sumó.



Informó que la afectación en sus actividad no solo es en marzo. “El caso de Gol que viene de Brasil y tiene conexión con El Caribe y Air New Zeland que vuela a Nueva Zelanda y Australia, hasta el 31 de junio dejan de volar a la Argentina”, ejemplificó y agregó que ya hay otras líneas aéreas que vienen cancelando más allá de marzo. “Tampoco sabemos que va a pasar con la temporada de invierno. Eso también nos preocupa. las agencias dependemos de los que vienen y de los que se van”, manifestó.