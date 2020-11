Pescaba en el Pichi Leufu y lo retuvo Gendarmería

Un pescador jacobacino, fue privado de su libertad durante dos horas, sin un motivo justificado.

El domingo, en el primer día de pesca de la temporada 2020/21, Mauricio Palacio viajó desde Bariloche -lugar en el que reside desde hace varios años- hasta el río Pichileufu.

Luego de recorrer unos 50 kilómetros, dejó su vehículo en la banquina de la ruta nacional 23, caminó hasta el río. Alrededor de las 8:30 horas, comenzó a vadearlo desde el puente ferroviario, aguas arribas.

Cerca del mediodía, observó a una pick up de Gendarmería pasar varias veces por cercanías del lugar en el que pescaba.

En determinado momento la camioneta (patente IRM 422) se detuvo y bajaron dos Gendarmes -de sexo femenino-. Le dijeron que no podía pescar allí porque era propiedad privada.

“Les dije que solo vadeaba el río, pero al no entender lo que yo les explicaba respecto al ingreso por el cauce, una de ellas me dijo ´usted está hablando con un agente federal. No se mueva del lugar que vamos para allá´”.

Las uniformadas subieron a la pick up y luego de cruzar el río llegaron hasta la posición del pescador.

“Les dije que me retiraba, sabiendo que no estaba obligado a hacerlo, pero entendí que una discusión no llegaría a buen puerto. Entonces me manifiestan que ya no me podían dejar ir por mi cuenta y las tenía que acompañar, porque no sabían quien era, y podía ser un posible terrorista’’, detalló Palacio

Sin resistirse, el pescador fue conducido en la camioneta de Gendarmería hasta el puesto en la barrera de ingreso a INVAP y luego hasta el interior del complejo tecnológico.

Luego de una hora, lo hicieron ingresar a una oficina donde Palacio admitió “me quisieron explicar lo inexplicable, me pidieron número de teléfono, patente de mí vehículo y DNI, al cual le sacaron fotos. También me fotografiaron, pero no me lo dijeron”.

Cuando terminó el interrogatorio, el pescador preguntó por el acta, y le respondieron: “no la hacemos porque en este caso deberíamos llamar a un juez federal, y como me había portado bien su jefe les dijo que me dejaran ir” agregó Palacio.

Lo trasladaron a la ruta 23, dejándolo en el lugar donde estaba su vehículo.

Ayer lunes, Palacio se presentó en el Destacamento de Gendarmería de Bariloche para dejar sentado lo sucedido. Sin embargo, afirmó que no le quisieron tomar declaración, ni denuncia.

“La persona que me atendió escuchó mi testimonio y me dio su número de teléfono para que le enviara las imágenes de los lugares donde me llevaron, que son la única prueba que poseo”.

Ante la situación vivida el pescador se preguntó “habrá alguna explicación por haberme privado de la libertad sin justa causa?. Ya lo habrán hecho en otras oportunidades con otros pescadores?. Desde cuando Gendarmería cumple las funciones que le corresponden los guardapescas?”.