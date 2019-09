Phoenix renovó director y apuesta a Vaca Muerta

La compañía inglesa Phoenix Global Resources (PGR) continúa apostando al desarrollo de sus activos en Vaca Muerta. Es así que incorporó a un hombre con experiencia en la industria petrolera argentina como es Martin Bachmann.

La puesta en funciones de Bachmann se concretó el pasado domingo 1 de septiembre bajo el cargo de director no ejecutivo de Phoenix Global Resources, manteniendo de momento la dirección de otras tres firmas: TwoB Consulting GmbH, Petrogas NEO UK Ltd y Point Resources Holding AS.

Pero en los últimos cinco años Bachmann tuvo un paso marcado por la alemana Wintershall en donde formó parte por diez años del plantel de directores ejecutivos de la firma, ocupando cargos como son el de director de Wintershall Energía SA, de Wintershall Holding GmbH, de Wintershall AG y de Wintershall Libyen Oil & Gas GmbH, entre otras.

Precisamente el paso de Bachmann por la subsidiaria argentina de la petrolera alemana fue uno de los puntos salientes de su contratación, dado que el presidente de Phoenix Global Resources, Michael Rake, destacó que “estamos encantados de darle la bienvenida a Martin a la junta. Se une en un momento emocionante en el desarrollo de la Compañía y su experiencia en actividades no convencionales será invaluable a medida que la compañía continúe desarrollando su superficie de Vaca Muerta”.

En números 7,5% es la porción de Vaca Muerta sobre la que Phoenix Global Resources tiene actualmente participación.

Phoenix Global Resources redobla de esta forma la apuesta que viene llevando adelante por el desarrollo de sus áreas en Vaca Muerta. El mes pasado la firma dio a conocer que a partir de los buenos resultados que ha encontrado en el bloque Mata Mora podría solicitarle al gobierno de la provincia de Neuquén una concesión de explotación no convencional de 35 años para desarrollar el área.

En julio pasado la compañía produjo un total de 34.273 barriles de petróleo en los dos pozos que realizó en ese bloque. Ambos pozos fueron perforados a principios de año y apuntan a la producción de uno de los horizontes más productivos de Vaca Muerta como es La Cocina.

“Estos dos pozos satisfacen los compromisos iniciales de la compañía. Ahora está en proceso de evaluación de los resultados”, informaron desde PGR a la vez que detallaron que hacia fines de año definirán la solicitud sobre el área en donde tienen actualmente una participación del 90%, siendo su socia la estatal Gas y Petróleo del Neuquén con el restante 10%.

La firma inglesa posee participación actualmente en el 7,5% de la superficie de Vaca Muerta con más de 2.260 kilómetros cuadrados en seis áreas como son Mata Mora, las Corralera, La Tropilla 1 y Aguada de Castro Oeste 1.

PGR se constituyó en julio de 2017. Cuenta con un 75% de su paquete en manos de la suiza Mercuria que opera en el país a través de su subsidiaria El Trébol. El cuarto restante corresponde a Andes Energía, el grupo de José Luis Manzano y Daniel Vila, entre otros accionistas.