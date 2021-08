Pichetto advirtió por los discursos separatistas y criticó el rol del Inai en Bariloche

El exsenador no ahorró críticas a las comunidades mapuches.

Con fuertes expresiones en contra de las comunidades mapuches, a las que no definió como originarias, el miembro de la Auditoria General de la Nación, Miguel Pichetto, habló a través de un video en el Foro Consenso Bariloche, organizado para debatir la ocupación de tierras en Bariloche.

El exsenador afirmó que hace un tiempo viene "alertando sobre un conjunto de situaciones que tienen componentes de violencia, de ocupaciones de tierras federales y de parques nacionales. De grupos denominados originarios que utilizan el mecanismo de la ocupación ilegal y que van avanzando permanentemente sobre el Parque nacional (Nahuel Huapi), que es patrimonio de todos los argentinos".

Pichetto afirmó que los grupos además tienen un elemento adicional: no reconocen al Estado argentino. "No reconocen a las autoridades nacionales. Exigen todo del gobierno de la provincia y del gobierno nacional pero no le reconocen ningún tipo de autoridad", aseveró.

El ex candidato de Juntos por el Cambio dijo que las comunidades mapuches tienen una visión separatista, "de la conformación de un Estado independiente mapuche, de pueblos originarios, y avanzan peligrosamente incluso con gestiones oficiosas del Inai (el organismo que trata la problemática de los pueblos originarios y preside la rionegrina Magdalena Odarda), que es un organismo del Estado Federal".

Pichetto recurrió a una tesis usada por quienes se oponen a las comunidades mapuches. "Estas tierras no son propiedad de estos pueblos originarios porque ni siquiera eran originarios, los pueblos originarios fueron los tehuelches. Los mapuches fueron un pueblo invasor proveniente de Chile, que además asolaba la pampa argentina", señaló.

En su video, transmitido durante la tarde en el Foro, destacó la figura de Julio Argentino Roca: "Quiero reivindicar a un hombre que siempre ha sido despreciado, que es el general Roca, que es uno de los grandes presidentes de al argentina y el creador del estado moderno".

"Este es un debate de tipo cultural, ideológico y también de defensa del interés nacional", señaló sobre la temática del Foro.

Al quejarse porque no se cumple una sentencia de desalojo en tierras del Obispado de San Isidro en Villa Mascardi, Pichetto aclaró que no estaba avalando un camino de violencia: "Me parece que es importante trabajar sobre la base de la ley. Desde la intervención de la justicia y de cuidar y defender los intereses de todos los argentinos".

"Mi compromiso es con Bariloche. Hay que tener cuidado con estos discursos del separatismo", cerró.