Pichetto: "Darle la vacuna a tipos de 40 años es una gran pelotudez"

El auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto cuestionó los criterios con los que se implementa la campaña de vacunación. “Darle la vacuna a tipos de 40 años es una gran pelotudez”, señaló al hacer clara referencia a funcionarios jóvenes que se han inmunizado contra el coronavirus.

De esta manera, Pichetto minimizó el peligro del coronavirus en los jóvenes. ”No conozco a nadie joven que haya muerto por coronavirus”, sostuvo, y añadió: Cuando sos pibe de 30 o 40 años, ¿sabés qué?… A los 40 años sos inmortal, tenés todas las defensas”.

“Hay un intendente de 40 años que se vacunó. Yo fui intendente a los 35 años… ¿Sabés que? A los 35 años, nene, ¡no te para nadie, querido! ¿Qué vacuna querés? A lo sumo podés querer una vacuna contra la rabia, no contra el coronavirus. No lo digo desde la indignación, sino desde un análisis de la estupidez”, agregó Pichetto.

Las palabras del rionegrino generaron un cruce con el periodista Juan Amorín, que le realizaba la entrevista en FutuRock.

Con el mismo tono, Pichetto sostuvo que los casos fatales en la franja de los jóvenes son “minoritarios”.

En otro tramo de la entrevista, Pichetto volvió a cuestionar al consejo asesor que acompañó al presidente. "Inundaron el discurso desde el miedo y el terror”, dijo.

“Bueno sí, tenés que vacunar a todo el mundo… Pero tenés un orden de prelación en función de la edad”, aclaró después Pichetto.

“Antes me parece gravísimo, con la gente joven podés armar la inmunidad de rebaño. Estoy harto de este tema de la pandemia, nos encerraron siete meses en prisión domiciliaria”, amplió.

“La prioridad es la gente grande, el personal de salud y docente”, insistió.

En otro tramo de la entrevista también señaló: Cualquier país bananero de cuarta compró la vacuna de Pfizer y nosotros no. Hay que explicarle a la gente”.

También tomó distancia de la marcha opositora del sábado. Aclaró que no participó y criticó la acción de colgar bolsas mortuorias: “No me gustó. No me gustó lo de las bolsas y no participé de las marchas, que son una expresión de la gente”.