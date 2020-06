Pichetto: fomentan “la economía del pobrismo, de los curas y los villeritos”

Miguel Ángel Pichetto, el ex senador rionegrino y excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, lanzó duras críticas contra el oficialismo y también contra algunos referentes de la Iglesia Católica a quienes acusó de fomentar “la economía del pobrismo, de los curas y los villeritos”.

“Hablaban de hambre y ahora hay que repartir alimentos con el Ejército”, declaró en una reunión virtual de Juntos por el Cambio con dirigentes de extracción peronista de la que también participó la titular del partido, Patricia Bullrich y la referente Claudia Rucci.

Durante el encuentro denominado "Peronistas en Juntos por el Cambio" , Pichetto convocó, al mismo tiempo, a los referentes del gobierno de Macri a quienes les llamó la atención y los convocó a romper el silencio.

“No tienen que comprarse la historia de la unión nacional. Esa visión está totalmente equivocada. El Gobierno no quiere eso y hay algunos que no se dieron cuenta”, afirmó contra el sector más dialoguista de su fuerza política.

“No a la economía del pobrismo, de los curas, los villeritos, que reparten alimentos por una revolución que no van a hacer. Hay que desenmascarar a (monseñor Oscar) Ojea, (arzobispo platense Víctor) Fernández y todos estos personajes con sotana oscura. Hablaban de hambre en el gobierno de Macri y ahora hay hambre con la cuarentena, ahora hay que repartir alimentos con el Ejército”, aseguró.

“Macri gobernaba para los ricos, pero ponía plata para los pobres más que nadie”, agregó y al mismo tiempo cuestionó la gestión de la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. “Se les daba la plata a los enemigos, a los gerentes de la pobreza”, como Emilio Pérsico y Juan Grabois, apuntó.