Pichetto: "si a alguien le molesta lo que digo, que venga de frente"

Tras la derrota en las PASO, hubo varias versiones de fracturas internas en Cambiemos y varias de ellas señalaron a Miguel Ángel Pichetto como uno de los responsables. Lejos de esquivar la carga, el candidato a vicepresidente tomó la palabra y habló sobre el tema.

"Yo siempre dije las mismas cosas, sigo pensando de la misma manera, y si a alguien le preocupa, me gustaría que me lo diga de frente. Yo creo que hay que dar la pelea electoral y que el tema no está cerrado", deslizó Pichetto en diálogo con la radio 990.





Vale recordar que una de las críticas a Pichetto apuntaba a su discurso "duro" sobre algunos temas polémicos. En las últimas semanas, había pronunciado frases contundentes respecto a las movilizaciones sociales, que algunos compañeros de partido consideraban imprudentes en este contexto social.

Pichetto también habló sobre el supuesto panorama oscuro que se vivía dentro del partido. "Hay que pararse con convencimiento porque esta elección puede ser distinta; no digo que sea fácil, pero hay que mantener las ideas", aseguró.





También fue polémico cuando señaló al kirchnerismo, pues aseguró que Cristina Kirchner "tiene ideas que atrasan"; y por último habló sobre su propio futuro político tras las elecciones.

"Si perdemos, no voy a dejar la política, lo voy a hacer desde afuera del cargo público, voy a seguir comprometido con el conjunto de ideas que quise mantener dentro de mi partido y no pude porque ganaron otras visiones del pensamiento mágico, del modelo de igualitarismo estúpido que nos lleva al fracaso", señaló.