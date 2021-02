Piden agua para las familias de la toma de Casimiro Gómez de Neuquén

La concejala del FIT en Neuquén capital, Natalia Hormazábal, entregó una nota a la secretaría de Movilidad del Municipio para que la comuna provea de agua potable al asentamiento de Casimiro Gómez.

La concejal indicó que esperaban una entrevista y contacto con el titular del área, Santiago Morán, que hasta el momento no se produjo.

Aseguró que se trata de unas 600 familias que aún siguen en el lugar, ubicado en la zona de meseta, a la vera de la Autovía Norte en Neuquén capital.

Se trata de una gran cantidad de familias que no accedieron a los acuerdos con el municipio para salir de la zona de la meseta; aunque la mayoría de los ocupantes a lo largo del 2020 fue dejando el lugar, en inmediaciones a la nueva ruta 22.

“Más allá de la situación más conflictiva, porque para nosotros es legítimo el reclamo de viviendas que llevan a cabo, es inhumano que se encuentren sin agua potable”, dijo Hormazábal.

Recordó que las últimas semanas fueron de temperaturas altísimas en la región y que los pobladores no tuvieron posibilidades de ser provistos de agua porque el camión que hasta ahora pagaban para que les diera el servicio, se rompió.

“Les entregaban 1.000 litros por semana, no alcanzaba para mucho, pero era algo” ,sostuvo.

La concejala de la oposición sostuvo que la nota que busca para la provisión de agua en el lugar fue realizada junto al diputado (del FIT) Andrés Blanco porque “la problemática del agua volvió a ser una constante en la provincia, con reclamos en Centenario, El Chañar y la pueblada en Añelo, mientras a las petroleras se les hace entrega de millones de litros de agua por día” para la extracción con el sistema de fractura hidráulica.

Agregó que en la toma funciona un merendero al que asistían más de 30 niños a los que no se pudo asistir desde que dejaron de tener agua potable.

“El municipio debe resolverlo, negar el agua es inhumano; hay un problema real del déficit habitacional para más de 80 mil familias en Neuquén, con lotes en la meseta no se soluciona el problema, y los vecinos tampoco quieren una salida irreal como es la promesa de que tendrán un lote en algunos años más, en un lugar que no está claro, mientras la gente no tiene dónde vivir y requiere de ingresos altísimos para alquilar”, definió.