Piden penas de prisión efectiva para el policía condenado por dispararle a Raúl Godoy

Ayer se cumplieron cuatro años del desalojo de un grupo de trabajadores que permanecían en la maderera MAM, en Parque Industrial, en el que fue herido el exdiputado del PTS-FIT y obrero ceramista Raúl Godoy. Hoy la fiscalía pidió que se le imponga la pena de 7 años de prisión efectiva al policía Sergio Palominos, declarado responsable de haberlo herido con su arma reglamentaria. La querella solicitó 10 años y la defensa 3 de ejecución condicional. El tribunal dará a conocer su veredicto el lunes 13.

Los jueces Mauricio Zabala, Fernando Zvilling y Gustavo Ravizzoli consideraron en un fallo unánime que Palominos le disparó por la espalda a Godoy, con una escopeta 1270, lo que le produjo una fractura de peroné. Lo hizo cuando «no existía situación que ameritara el uso de armas salvo en forma completamente disuasiva».

En la audiencia que se realizó esta mañana la fiscal Paula González consideró que al momento de determinar la pena es necesario evaluar como agravantes la extensión del daño causado, ya que la lesión le imposibilitó a Godoy realizar sus tareas habituales, el abuso de la función policial, el hecho que se haya cometido a plena luz del día lo que, dijo, «aumenta la sensación de impunidad», el aprovechamiento de la indefensión de la víctima, y la instrucción de Palominos, ya que ingresó a la fuerza en 1995 -hace 26 años- y desde 2002 fue autorizado por la Jefatura a usar la escopeta 1270. Mencionó como atenuantes la ausencia de antecedentes penales y que siempre concurrió cuando fue citado.

El abogado querellante, Mariano Pedrero, señaló que el accionar fue injustificado y premeditado, ya que el policía se posicionó antes de disparar, y enfatizó en las consecuencias que tuvo para la vida de Godoy, tanto en lo emocional como en lo físico. Requirió un tratamiento posterior de rehabilitación que se extendió por seis meses y que aún tiene secuelas, ya que por ejemplo, la lesión lo dejó inhabilitado para jugar al fútbol y repercutió en una hernia lumbar preexistente.

Afirmó que el 8 de diciembre de 2017 hubo testigos que escucharon que el propósito de la policía era «sacar a Godoy de las calles» y que finalmente lo lograron, ya que su actividad como militante político se vio restringida.

El defensor, Nahuel Urra, cuestionó que los acusadores pidieran una pena que «raya el monto de un homicidio simple». Planteó que Palominos no fue el autor y subrayó que ese día hubo un contexto de violencia.

El policía hizo uso del derecho a hablar ante el tribunal y aseguró: «me declaro inocente, sé que yo no fui». «Nosotros como policías no proyectamos antes de salir a trabajar lesionar personas, de hecho si ha sucedido en algún momento ha sido seguramente algún accidente o algo que no ha sido intencional. Simplemente esto, que aquellos que saben quien fue que se comprometan, que yo estoy seguro que para la próxima etapa vamos a revertir esta situación», agregó, anticipando que van a impugnar la sentencia.

Godoy también se dirigió a los jueces antes de los alegatos y recordó a víctimas emblemáticas de casos de violencia institucional: «yo personalmente no confío en esta justicia, entiendo que es una justicia de los ricos, de los que tienen plata, es una justicia racista, clasista, sexista y no tengo ninguna confianza, ¿pero por qué estamos en este tribunal? Porque yo no quiero que le pase más esto a nadie. Estoy acá por Matías Casas, estoy acá por Braian Hernández, estoy acá por Cristian Ibazeta, estoy acá por Facundo Agüero, ese chico que dejaron parapléjico y no pudo atestiguar de los golpes que le pegó la policía provincial de Neuquén, lo dejaron en un estado prácticamente vegetativo. Estoy acá por Carlos Fuentealba, por Rafael Nahuel, estoy acá por Elías Garay, este pibe mapuche que lo mataron por pelear por un pedazo de tierra para vivir, y porque en estos estrados tratamos de dejar testimonio».