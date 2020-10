Piden que guardaparques nacionales vuelva a ser una carrera

“Hace 20 años que la Administración de Parques Nacionales decidió prescindir de la Dirección de Guardaparques y la carrera de los guardaparques nacionales quedó estancada”. Danilo Hernández Otaño, un trabajador del parque nacional Los Alerces, se refirió al reclamo histórico de los guardaparques.

Este viernes, los 570 guardaparques del país celebran su día, en conmemoración a la primera ley de Parques Nacionales.

“No es un reclamo salarial. A diferencia de Gendamería o la policía donde se puede aspirar a conducir el destino del personal, hoy ningún guardaparque puede ascender y todos quedan en las categorías más bajas”, puntualizó Hernández Otaño.

Explicó que solo es posible ascender dos categorías: “Ahí se acaba tu carrera. Los cargos de conducción no se ocupan nunca. Deberían concursarse pero se designan a dedo”.

Diez años atrás, un grupo de guardaparques de diferentes puntos del país elaboró un proyecto de carrera. “Ninguna gestión lo ha tenido en cuenta. Por eso, decidimos constituirnos en el Sindicato de Guardaparques de la República Argentina que estaba acéfalo, inactivo”, aclaró el guardaparque de Los Alerces.

Se designó una comisión interina y ya se solicitó el proceso de normalización ante el Ministerio de Trabajo de Nación. Cuentan con inscripción gremial pero no tienen personería.

“Lo que pedimos es que estudien el proyecto de carrera. Más allá de la realización personal y profesional, es importante desde lo operativo. Al no contar con una conducción de guardaparques, estamos en manos de gente que no conoce nuestro trabajo”, cuestionó.

Hernández Otaño también insistió en la seguridad de los guardaparques. “Estamos expuestos en el terreno y ya hubo incidente tanto en Villa Mascardi como en Los Alerces, donde hace un mes, un grupo de encapuchados nos apedreó. La orden del juez es no ingresar al área tomada para no provocar pero lo cierto es que esta toma se expandió y sus límites ya no están definidos”, señaló.