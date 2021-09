Piden que se extienda el horario de visitas en el cementerio de Roca

Vecinos y comerciantes de Roca piden que se vuelva a establecer el horario de visitas en el Cementerio Municipal que hubo previo a la pandemia del coronavirus.

Muriel Garriga es dueña de la florería Piuquén que lleva 53 años trabajando en la entrada de la necrópolis de la ciudad y comentó que el actual horario que es de 8 a 18 afecta sus ventas. Además, señaló que muchos vecinos que trabajan de tarde no alcanzan a visitar las sepultaras de sus familiares.

Por estos motivos, la florista reclama que se vuelva a implementar el horario que había antes de la pandemia, de 8 a 20 horas.

“Es muy temprano para cerrar a las 18 porque todo el comercio cierra a las 21, además el cementerio siempre cerró a las 20. Nos están quitando dos horas de trabajo. Los vecinos que trabajan no alcanzan a llegar a visitar a sus familiares, los fines de semana también cierran temprano”, expresó Muriel.

La comerciante expuso que otro pedido es que se habilite la puerta ubicada sobre calle Evita.

“La gente mayor qué viene a visitar a sus familiares en la parte antigua del cementerio tiene que caminar más de seis cuadras al no estar habilitada la puerta de calle Evita. Si estuviera habilitada se acortaría a la mitad el camino”, explicó.

La florería Piuquén lleva 53 años trabajando en la necrópolis. Foto Juan Thomes.

Este medio también dialogó con algunos vecinos que piden la ampliación en el horario. “¿Por qué cierran tan temprano?”, preguntó una vecina que fue a visitar la sepultura de su hija.

El horario del cementerio comenzó a tener modificaciones en el comienzo la pandemia en marzo.

Al principio estuvo cerrado por meses después fue habilitado fue de 9 a 17 horas y finalmente de 8 a 18 de lunes a domingo, según explicó Muriel.

La florista mencionó que esta restricción horaria también impacta en las florerías que trabajan afuera de la necrópolis.

“El 90% de mis clientes son las personas que visitan el cementerio por eso debo cerrar cuando el cementerio cierra”, señaló. Actualmente sus ventas llegan a un 60% de las cifras que registraba antes de la pandemia.

“La situación está complicada, las flores han aumentado demasiado, incrementó mucho el precio de venta. Esto sumado que la gente no tiene plata y que muchos no pueden llegar por el horario nos afecta mucho, sobrevivimos. Pudimos saldar las mayorías de las deudas, pero no recuperamos las ventas”, expresó muy preocupada la comerciante.