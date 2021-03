Piden un "respetuoso silencio" a Pichetto por sus últimas declaraciones

A días de del lanzamiento del espacio "Peronismo Republicano" dentro de la alianza Juntos por el Cambio de cara a las elecciones legislativas de octubre, el exsenador rionegrino Miguel Ángel Pichetto fue repudiado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro por las últimas declaraciones.

"Una oleada de declaraciones punitivistas y discriminatorias" las describió la CTA y solicitó al excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri "que deje de hablar al menos por tres años".

La central obrera sostuvo que Pichetto había dicho que a "la AUH habría que dársela a aquellos que no tienen más de dos hijos porque si no tienen un montón (…) Es una sociedad de mierda la que no tiene no mérito, la que no tiene esfuerzo. La que no valora a los emprendedores, a los empresarios que generan empleo. Hay que ayudarlos a salir de la pobreza".

En ese sentido, para el secretario gremial de la CTA Autónoma, Rodrigo Vicente, "debe llamarse a un respetuoso silencio. En 2019 su proyecto político sufrió una nueva dura derrota, y tiene que aceptarla. Tiene que dejar de hablar al menos por tres años, porque si no genera contaminación auditiva mientras el resto intentamos reconstruir el país arrasado por cuatro años de neoliberalismo".

Por otro lado, lo acusó de recurrir a "frases brutas, burdos lugares comunes que ni siquiera concentra votos por derecha".

En relación al ataque recurrente hacia los extranjeros, Vicente afirmó que "el ex candidato no quiere dejar entrar a delincuentes extranjeros, lo que me parece bien y de hecho no se hace. Pero qué contradicción fue haber acompañado a Mauricio, hijo del extranjero delincuente, heredero de una fortuna hecha en base a los negocios con el Estado. Los Macri sí que son verdaderos planeros", apuntó.