Pidió que no condenen a su ex pareja por violencia de género porque necesita que trabaje

Una mujer víctima de violencia de género pidió que no condenen a su ex pareja, quien la golpeaba y maltrataba psicológica y económicamente, porque necesita que trabaje y la ayude en la crianza de los tres hijos en común.

La mujer habló en la audiencia realizada ayer y expuso su situación. Dijo que no quería volver a vivir en pareja con el imputado, y explicó que su objetivo era recomponer la situación y lograr que el hombre se haga cargo de su responsabilidad con la manutención de los hijos.

El fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes, se opuso a que el caso se resuelva con una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP). «La señora sufre violencia de larga data, surgió de la pericia psicológica que es víctima de violencia crónica. El caso se descubre porque el hombre la golpeó delante del hijo en común de 13 años», explicó a Río Negro.

El defensor público Juan Pablo Dirr fue quien planteó la salida alternativa. «Llevó a la víctima al juicio y la hizo hablar», dijo Fuentes. «Desde la fiscalía nos opusimos, pero la jueza de Garantías no nos hizo lugar», agregó.

Fernando Fuentes, fiscal jefe de Chos Malal. (Archivo)

El testimonio de la mujer ante la jueza fue decisivo. «Escuché a la víctima, que tiene un gran problema económico. Tres veces me pidió que no condene a su ex pareja. Me pareció sincera, habló libremente, y entendí que estaban dadas las condiciones para una Suspensión de Juicio a Prueba», dijo a Río Negro la jueza Carina Álvarez, quien dirigió la audiencia.

El diálogo central del juicio

-¿Usted presta conformidad para la Suspensión de Juicio a Prueba, o sea, a que no llegue a juicio este caso? ¿No está condicionada por sus problemas económicos? -preguntó la jueza a la víctima.

–Yo lo que no quiero es que él me moleste más. Quiero que él me ayude con mis hijos. Hoy en día se me está poniendo tan difícil… Yo necesito que ellos estudien. Hoy si no tenés estudios no vas a ningún lado, y yo no quiero eso para mis hijos, no quiero que pasen por lo mismo que pasé yo -dijo la mujer.

El fiscal Fuentes señaló que «la víctima asocia condena con ir preso, y la fiscalía no quiere que vaya preso, sino que tenga una sanción por lo que hizo. Hay alternativas para explorar».

Señaló que «el imputado tiene ahora un trabajo estable y su ex pareja sabe que en caso de una condena puede perderlo. Pero ese es otro problema, el Estado tendría que hacerse responsable para que la víctima deje de depender económicamente del imputado».

Los argumentos fueron rechazados, por la jueza, que incluso habló de «paternalismo excesivo de la fiscalía».

«La víctima fue sincera»

Añadió que «la víctima fue sincera, no hay que subestimar a las personas cuando toman una decisión así».

«El hombre tiene ahora un trabajo en blanco como transportista, vive en otra ciudad, de todos modos tiene prohibición de acercamiento. La mujer fue informada de sus derechos, ella no quería una condena porque sabe que esa es una mancha que queda para siempre, y se le iba a dificultar conseguir trabajo», agregó.

La suspensión del juicio es por tres años, durante los cuales el hombre deberá asistir a un tratamiento para varones violentos, mantener trabajo y domicilio fijo, entre otros requisitos. Cualquier incumplimiento le hará perder la suspensión e irá a juicio oral.

La fiscalía impugnará el fallo. La audiencia se realizó con innumerables interrupciones, producto de fallas tecnológicas.