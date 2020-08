Plantean quejas en Roca por el nuevo estacionamiento

El nuevo estacionamiento medido en Roca se convirtió en malestar para un sector de vecinos de la ciudad. Unos se quejan que las calles donde todavía no se cobra la tasa están ocupadas por autos que quedan parados por horas ya que los dueños trabajan en el centro y de esta manera evitan pagar.

La aplicación no resultó amigable para algunos vecinos que prefieren el viejo sistema de tarjetas.



Otros manifestaron que no hay un precio preferencial para los comerciantes. Incluso los que viven en edificios que no tienen cochera señalaron que son altos los costos y que antes no se les cobraba el estacionamiento por dejar el vehículo cerca de su casa.



El lunes 3 de agosto comenzó a implementarse el nuevo sistema que amplió el radio a 116 cuadras. Además sumó nuevas metodologías de pago como una aplicación móvil, puntos de venta adheridos y a través del sitio web del municipio. Esto también ha provocado complicaciones para varios usuarios que prefieren la anterior modalidad que era el cobro a través de los permisionarios.



Algunos si defienden el nuevo sistema ya que consideran que puede organizar el tránsito y darle espacio a los clientes que van a comprar. Por esto piden que se extienda a todo el centro.

Pero la mayoría de los vecinos tiene opiniones críticas y reclaman soluciones al municipio.



Alberta hace seis años tiene su verdulería en la esquina de Misiones y Mitre. El estacionamiento sobre Mitre se extendió hasta su negocio.

“Cuando viene el camión a descargar la mercadería los inspectores de Tránsito enseguida le cobran multa, no podemos trabajar tranquilos”, expresó.



Señaló que sus ventas han bajado porque “la gente tiene que manejar más cuadras para estacionar y directamente no viene”.

Laura tiene su comercio también sobre calle Mitre pero unos metros más al oeste donde no se cobra la tarifa. “Muchos dejan sus vehículos acá para no pagar el estacionamiento, la mayoría son trabajadores y dejan sus autos por horas”, expresó.



“Hay puntos de pago a tres cuadras, la gente no baja la aplicación, prefieren que les cobren personalmente, la complicaron en todos los sentidos”, agregó.

Para ella este no es el mejor momento para ampliar el radio de la tasa. “Lo hacen para recaudar pero no hay ventas, estamos en cuarentena”, consideró.



Alicia vive en un edificio ubicado sobre la calle Tucumán que no cuenta con cochera. Contó que con el antiguo sistema no le cobraban el estacionamiento pero ahora si debe pagar. “Vivo en el tercer piso, los vecinos de la planta baja no pagan pero los demás sí”, se quejó.



“Tuve que comprar el abono, me salió $ 2.200, antes ibas con el contrato de alquiler al municipio y te daban una boleta y no pagabas. No sé si voy poder pagar el mes que viene”, expresó.

Están a favor del sistema pero piden modificaciones

Pablo es dueño de un comercio sobre la calle Mitre y casi Kennedy donde no hay estacionamiento medido.

El vecino señaló que está de acuerdo con el sistema y pidió que se extienda a su cuadra para que se libere de los autos que quedan parados por horas.

“Ojalá que cobren acá también porque soy comerciante y prefiero que esté el lugar vacío para los clientes antes que haya otro auto 12 horas parado afuera”, expresó.

Señaló se “debe apuntar a que la persona que está consumiendo pare frente al negocio, compre y se vaya”.

“Sirve para organizar el tránsito, no creo que sea para recaudar más en medio de la pandemia”, expresó.

También le pareció bien el precio. “Prefiero pagar $ 10, en Neuquén la media hora está en 50”, dijo.



Florencia trabaja en un negocio de insumos informáticos sobre la calle 9 de Julio, casi avenida Roca. Antes no se cobraba el estacionamiento allí y “cuando venía a trabajar estaba superpoblada de autos la calle, para conseguir lugar a las 9 era muy complicado, había que dar varias vueltas con el auto”, expresó.

Criticó el tener que pagar la tarifa porque trabaja casi todos los días en esa zona aunque si reconoció que se liberó más la calzada.



Héctor es dueño de una peluquería ubicada también sobre 9 de Julio.

“Está bárbaro por el lado de que hay lugar para estacionar, lo que si me molesta es que no haya un precio considerable para los comerciantes”, expresó