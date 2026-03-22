ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Podio

El mensaje de la AFA y las actividades en los clubes por el 24 de marzo: «El fútbol argentino se detiene para reflexionar»

Son con motivo de los 50 años del Golpe. Se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Redacción

Por Redacción

Hubo un reconocimiento de Lanús a los familiares de socios desaparecidos. Foto Gentileza @clublanus

Hubo un reconocimiento de Lanús a los familiares de socios desaparecidos. Foto Gentileza @clublanus

Con motivo del 24 de marzo 2026, que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse este año 50 años del Golpe, desde los clubes y desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya hay diferentes mensajes con alusión a la fecha.

Entre las entidades que emitieron un comunicado están Independente, Racing, Lanús, San Lorenzo, Boca, Instituto, Argentinos, entre otros.

El mensaje de AFA por el 24 de marzo, Día de la Memoría

«El fútbol argentino también se detiene para reflexionar sobre uno de los capítulos más dolorosos de la historia del país», dijo en un comunicado la AFA.

«Desde su lugar como expresión cultural profundamente arraigada en la sociedad, el fútbol acompaña la construcción de memoria colectiva y reafirma su compromiso con los valores democráticos», agregó.

También hubo una publicación desde la cuenta oficial de la liga.

Mensajes de los clubes por el 24 de marzo

Desde sus cuentas, los clubes de fútbol de primera dejaron sus mensajes. Se espera que con el correr de las horas, se sumen otros. También hicieron alusión a la fecha las entidades del ascenso.


Temas

24 de Marzo

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Con motivo del 24 de marzo 2026, que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse este año 50 años del Golpe, desde los clubes y desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya hay diferentes mensajes con alusión a la fecha.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar