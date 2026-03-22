El mensaje de la AFA y las actividades en los clubes por el 24 de marzo: «El fútbol argentino se detiene para reflexionar»

Hubo un reconocimiento de Lanús a los familiares de socios desaparecidos. Foto Gentileza @clublanus

Con motivo del 24 de marzo 2026, que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse este año 50 años del Golpe, desde los clubes y desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya hay diferentes mensajes con alusión a la fecha.

Entre las entidades que emitieron un comunicado están Independente, Racing, Lanús, San Lorenzo, Boca, Instituto, Argentinos, entre otros.

El mensaje de AFA por el 24 de marzo, Día de la Memoría

«El fútbol argentino también se detiene para reflexionar sobre uno de los capítulos más dolorosos de la historia del país», dijo en un comunicado la AFA.

«Desde su lugar como expresión cultural profundamente arraigada en la sociedad, el fútbol acompaña la construcción de memoria colectiva y reafirma su compromiso con los valores democráticos», agregó.

También hubo una publicación desde la cuenta oficial de la liga.

Mensajes de los clubes por el 24 de marzo

Desde sus cuentas, los clubes de fútbol de primera dejaron sus mensajes. Se espera que con el correr de las horas, se sumen otros. También hicieron alusión a la fecha las entidades del ascenso.

Independiente no olvida ni perdona.



Memoria. Verdad. Justicia. pic.twitter.com/gcv8EusrNI — C. A. Independiente (@Independiente) March 21, 2026

Se brindó un reconocimiento a los familiares de socios desaparecidos del Club Atlético Lanús durante la última dictadura cívico-militar, a 50 años de su inicio.



Sus nombres ya están inscriptos en las butacas de la Platea Oficial de La Fortaleza. Además, tuvo lugar un homenaje en… pic.twitter.com/4AsE5RDS30 — Club Lanús (@clublanus) March 21, 2026

Fue un acto emotivo y lleno de significado: San Lorenzo descubrió una placa, en la entrada del Polideportivo Roberto Pando, en homenaje a sus deportistas, hinchas y socios/as desaparecidos/as en la última Dictadura.



Familiares de Osvaldo Balbi, Luis Zukerfeld, Guillermo Barros,… pic.twitter.com/m96lx0tOKq — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 20, 2026

📸 Acto de restitución del carnet de socio de José Luis Hazan, detenido-desaparecido durante la última dictadura militar.



𝐁𝐨𝐜𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 💙💛💙 pic.twitter.com/DdZx39eWse — Boca Club (@_BocaClub) March 20, 2026