Actividades por el 24 de marzo: pintada de pañuelos y charlas de reflexión en Cutral Co

Los 50 años que se cumplen del último golpe militar el próximo martes 24 de marzo convocó a instituciones y entidades a organizar actividades conmemorativas por el día la Memoria, Verdad y Justicia en Cutral Co. En los dos Institutos de Formación Docente -el N° 14 y el N° 1- diagramaron actividades con el estudiantado y la comunidad en general. Desde el área de Servicio Social del hospital de Complejidad Media se sumaron a la confección de pañuelos este jueves.

Hoy, integrantes del servicio Social recibieron a profesionales y trabajadores de los diversos sectores del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul para concretar la confección de los pañuelos. Integrantes de Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos e HIJOS, -Pablo Hodola y Juan Manuel Pincheira, compartieron la actividad.

En tanto, la comunidad educativa del IFD N° 14, donde se dictan los profesorados para enseñanza media, se propuso el inicio de las actividades por el día de la Memoria, la Verdad y Justicia, con una jornada de reflexión. «Sembrando memoria» es el espacio donde se invita a docentes, estudiantes y la comunidad a ser parte de la propuesta.

«Es un espacio para encontrarnos, conversar, pensar nuestra historia y reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia», se indicó. El objetivo es participar y compartir experiencias este viernes, a partir de las 18:30, con un diálogo reflexivo; a las 19 «Sembrando Memoria» y para esto se pide a quienes quieran que lleven un pañuelo blanco de 40 x 40. A las 20, habrá música para la memoria.

La institución invita a llevar mate. El IFD N° 14 está situado en Gregorio Álvarez N° 692, en el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co.

Participaron en la confección de los pañuelos trabajadores de diferentes servicios. (Foto: gentileza)

El IFD N° 1 organizó muraleada y charla

Por otra parte, en el IFD N° 1 del barrio 25 de Mayo, se inició la «Muraleada por la memoria: florecerán pañuelos», en el patio externo sobre la calle Eguinoa. Fueron estudiantes, docentes y vecinos que se adhirieron a la iniciativa.

En el Salón de Usos Múltiples del edificio escolar, se hizo una intervención con materiales audiovisuales con la misma consigna. Para el miércoles 25, la institución organizó cambio de actividades, con la proyección de videos y audios. A las 17 habrá charla con familiares de víctimas del terrorismo de estado de la comarca petrolera.