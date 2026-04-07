Río Negro abre su calendario 2026 en los ParaEpade con una delegación de más de 50 atletas

Con una delegación de más de 50 deportistas, Río Negro iniciará la próxima semana su calendario competitivo 2026 con la participación en la séptima edición de los Juegos ParaEpade, un evento clave para el deporte adaptado en la región patagónica.

La competencia se desarrollará del lunes 13 al viernes 17 de abril en la provincia de Chubut, con sedes en Rawson —donde se disputarán básquet en silla de ruedas y boccia— y en Comodoro Rivadavia, que albergará las pruebas de atletismo y natación adaptada. En paralelo, también se jugará el beach vóley de los Juegos de la Integración Patagónica en Rada Tilly.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia del certamen, que reúne a deportistas con discapacidad de las seis provincias patagónicas. El secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, expresó que «hay muchas expectativas en esta nueva edición» y subrayó que el objetivo es que los atletas «puedan disfrutar de la experiencia y demostrar sus habilidades», en un año que se presenta con una agenda cargada de competencias.

Río Negro, con historia y ambición de podio

La provincia llega con antecedentes que la posicionan como una de las grandes protagonistas de los Juegos. En la edición 2025 finalizó en el tercer lugar, apenas cinco puntos por detrás del campeón, Santa Cruz. Sin embargo, su historial reciente la respalda: fue campeona en 2018, 2019, 2021 y 2023, y subcampeona en 2022.

Con ese recorrido, el objetivo para este año es claro: volver a lo más alto del podio y seguir ampliando su palmarés como una de las delegaciones más ganadoras del certamen.

Fuerte presencia del interior rionegrino

El equipo provincial estará integrado por representantes de distintas localidades, lo que refleja el carácter federal del deporte rionegrino y el crecimiento de las disciplinas adaptadas en toda la provincia.

Entre los convocados se destacan deportistas de Viedma, Bariloche, General Roca, Cipolletti, San Antonio Oeste, Los Menucos, Ramos Mexía, Luis Beltrán, Villa Regina, Allen, Cinco Saltos, Campo Grande, El Cóndor, Cervantes y General Conesa.

Las disciplinas en las que competirá Río Negro incluyen:

Natación (masculina y femenina)

Atletismo (masculino y femenino)

Boccia

Básquet en silla de ruedas

Beach vóley (en el marco de los Juegos de la Integración Patagónica)

La delegación no solo buscará resultados deportivos, sino también consolidar espacios de inclusión, desarrollo y visibilidad para el deporte adaptado en la región.